سياسة
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الرئيس السابق للمخابرات السعودية يحذر من تداعي العلاقات الأميركية السعودية
حذر الأمير "تركي الفيصل" الرئيس السابق للمخابرات السعودية من أن الغضب الأميركي على حادثة مقتل خاشقجي سيهدد العلاقات السعودية الأميركية، مشيرا إلى أن البلدين استطاعا تجاوز أزمات سابقة على مدى 70 عاما.
الرئيس السابق للمخابرات السعودية يحذر من تداعي العلاقات الأميركية السعودية
الأمير "تركي الفيصل آل سعود" الرئيس السابق للمخابرات السعودية / AFP
1 نوفمبر 2018

قال الرئيس السابق للمخابرات السعودية الأمير تركي الفيصل آل سعود، يوم الأربعاء، إن الغضب الأميركي على خلفية حادثة مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، يهدد العلاقات الإستراتيجية السعودية الأميركية.

وحذر الأمير السعودي في كلمته أمام المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية، من أن الغضب الأميركي الذي "يشيطن المملكة"، قد يؤثر على العلاقات بين البلدين.

وقال: "نحن نقدر علاقتنا الإستراتيجية مع الولايات المتحدة ونأمل في الحفاظ عليها ونرجو أن ترد الولايات المتحدة بالمثل"، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين قد تجاوزت أزمات سابقة على مدى أكثر من 70 عاماً.

وأشار الفيصل إلى أن العلاقات بين البلدين تتجاوز فكرة إنتاج النفط، ومبيعات الأسلحة والاستثمارات، إلى تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وتحجيم إيران ومحاربة "الحركات الإرهابية".

وجاءت كلمة رئيس المخابرات السعودية السابق، في ظل دعوات متصاعدة داخل الولايات المتحدة لفرض عقوبات على السعودية، ووقف تصدير الأسلحة لها على خلفية قضية مقتل خاشقجي.

مصدر:Reuters
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