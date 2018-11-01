قال الرئيس السابق للمخابرات السعودية الأمير تركي الفيصل آل سعود، يوم الأربعاء، إن الغضب الأميركي على خلفية حادثة مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، يهدد العلاقات الإستراتيجية السعودية الأميركية.

وحذر الأمير السعودي في كلمته أمام المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية، من أن الغضب الأميركي الذي "يشيطن المملكة"، قد يؤثر على العلاقات بين البلدين.

وقال: "نحن نقدر علاقتنا الإستراتيجية مع الولايات المتحدة ونأمل في الحفاظ عليها ونرجو أن ترد الولايات المتحدة بالمثل"، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين قد تجاوزت أزمات سابقة على مدى أكثر من 70 عاماً.

وأشار الفيصل إلى أن العلاقات بين البلدين تتجاوز فكرة إنتاج النفط، ومبيعات الأسلحة والاستثمارات، إلى تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وتحجيم إيران ومحاربة "الحركات الإرهابية".

وجاءت كلمة رئيس المخابرات السعودية السابق، في ظل دعوات متصاعدة داخل الولايات المتحدة لفرض عقوبات على السعودية، ووقف تصدير الأسلحة لها على خلفية قضية مقتل خاشقجي.