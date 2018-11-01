قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مساء الأربعاء إنه لا يعتقد أن السعوديين "خدعوه" حول قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي، مضيفاً أنهم "ربما خدعوا أنفسهم".

وأضاف ترمب خلال تصريحات للصحفيين من باحة البيت الأبيض: "آمل فقط أن ينجح الأمر كله. لدينا الكثير من الحقائق، لدينا الكثير من الأشياء التي كنا نبحث عنها. لم يخدعوني. أعني، ربما أنهم خدعوا أنفسهم. سنرى كيف سيظهر كل ذلك".

وجاء ذلك بعدما أشار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقابلة مع فوكس نيوز، الأربعاء، إلى أن هناك أسئلة كثيرة لم تتم الإجابة عنها، وتحديداً كيفية حصول جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، واصفاً ما وقع بأنه خرق لأعراف القانون الدولي.

وفي وقت سابق، أعلنت النيابة العامة التركية في مدينة إسطنبول أن "جمال خاشقجي قتل خنقاً فور دخوله مبنى القنصلية العامة السعودية في إسطنبول من أجل القيام بمعاملات زواج، بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقاً لخطة كانت معدة مسبقاً".

وقالت النيابة العامة في إسطنبول، في بيان لها، إن "جثة المقتول جمال خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها عقب قتله خنقاً، وفقاً لخطة كانت معدة مسبقاً أيضاً".