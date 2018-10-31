سياسة
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الخارجية الأميركية تدعو لوقف الحرب في اليمن والمضي في عملية السلام
طالبت وزارة الخارجية الأميركية جميع الأطراف في اليمن بوقف الحرب والمضي نحو عملية السلام. وقالت إنه سبق لواشنطن الدعوة إلى وقف الأعمال القتالية لكن حان الوقت الآن لكلا الجانبين للجلوس إلى طاولة التفاوض.
الخارجية الأميركية تدعو لوقف الحرب في اليمن والمضي في عملية السلام
وزارة الخارجية الاميركية  / Getty Images
31 أكتوبر 2018

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إلى وقف فوري للأعمال القتالية في اليمن، مؤكدة على أن الولايات المتحدة تعتقد بأن المناخ مناسب للمضي قدما في محادثات السلام.

وطالبت الوزارة الحوثيين بوقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة صوب السعودية والإمارات على أن يوقف التحالف الذي تقوده الرياض بعد ذلك الضربات الجوية على المناطق السكنية.

وقالت الخارجية الأميركية إنه سبق لواشنطن الدعوة إلى وقف الأعمال القتالية في اليمن لكن حان الوقت الآن لكلا الجانبين للجلوس إلى طاولت التفاوض.

وكان وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان قد دعا في وقت سابق، إلى ضرورة وقف القتال الدائر في اليمن خلال 30 يوماً والدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الحرب اليمنية التي اندلعت منذ عدة سنوات، ووضع حد للأزمة الإنسانية في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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