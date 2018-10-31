قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وفي تصريحات لراديو "فوكس نيوز" وصف بومبيو مقتل خاشقجي "بأنه شيء فظيع حدث"، مشيراً إلى أن المسؤولين السعوديين يدركون أن عليهم إعلان الحقائق وأن الوقت ليس لصالحهم.

وأكد بومبيو أن واشنطن لن تعتمد على الآخرين في استنتاجاتها الخاصة فيما حصل في القضية، مشدداً على الأخذ بالروايات التركية والسعودية.

وأضاف بأن "هناك أسئلة كثيرة لم تتم الإجابة عليها من أي طرف وتحديداً بشأن كيفية حصول جريمة القتل".

وكان وزير الخارجية الأميركي قد أعلن الأسبوع الماضي على أن الولايات المتحدة أبطلت تأشيرات 21 سعودياً متهمين في القضية.

ويتواصل ضغط الكونغرس على إدارة ترمب من أجل وقف بيع السلاح للمملكة العربية السعودية، ومطالبته باتخاذ إجراءات عقابية ضد الرياض.