قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشليك، الأربعاء، إن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول ليس تصرفا يمكن تنفيذه دون توجيهات من مناصب عليا.

وأضاف تشليك خلال مؤتمر صحفي "نريد معرفة مكان جثة خاشقجي وإبلاغنا بهوية المتعاون المحلي"، وقال " لن نسمح بالتستر على أي شيء".

وكان جمال خاشقجي دخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين أول، ثم فقدت آثاره.

وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن "فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "هناك الكثير من الخداع والأكاذيب من طرف السعوديين في قضية خاشقجي".

وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تفيد بأن المشتبه بهم قتلوا خاشقجي "بنية مسبقة".