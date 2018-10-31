سياسة
2 دقيقة قراءة
الناطق باسم العدالة والتنمية: قتل خاشقجي ما كان ليُنفذ دون توجيهات عليا
دعا الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي السعودية إلى الكشف عن اسم المتعاون المحلي الذي قالت إنه ساعد منفذي جريمة قتل جمال خاشقجي على إخفاء جثمانه، وقال إن الجريمة ليست تصرفا يمكن أن يتم دون توجيهات من مناصب عليا.
الناطق باسم العدالة والتنمية: قتل خاشقجي ما كان ليُنفذ دون توجيهات عليا
الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك / AA
31 أكتوبر 2018

قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشليك، الأربعاء، إن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول ليس تصرفا يمكن تنفيذه دون توجيهات من مناصب عليا.

وأضاف تشليك خلال مؤتمر صحفي "نريد معرفة مكان جثة خاشقجي وإبلاغنا بهوية المتعاون المحلي"، وقال " لن نسمح بالتستر على أي شيء".

وكان جمال خاشقجي دخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين أول، ثم فقدت آثاره.

وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن "فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "هناك الكثير من الخداع والأكاذيب من طرف السعوديين في قضية خاشقجي".

وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تفيد بأن المشتبه بهم قتلوا خاشقجي "بنية مسبقة".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us