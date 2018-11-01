أهم الأحداث:

تركيا تعلن رسمياً أن خاشقجي قُتل عمداً بالخنق، فتقطيع الجثة، فإخفائها. وترمب يقول إن السعوديون لم يخدعوه في قضية خاشقجي لكن ربما خدعوا أنفسهم. وأردوغان يعلن عن عزم بلاده تصنيع أنظمة دفاع جوي.

الجديد على TRTعربي:

٠

حلم الاكتفاء الذاتي.. تواصل طفرة الصناعات الدفاعية التركية

شاهد!

تركيا تعلن عن أنظمة دفاعية جديدة استكمالاً لطفرة الصناعات التسليحية

خاشقجي، خنقوه فقطّعوه فأخفوه!

- قال المدعي العام التركي في مدينة إسطنبول، إن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتل خنقاً بعد دخوله قنصلية بلاده، مشيراً إلى أنه تم تقطيع جثمانه بعد ذلك. [

TRT عربي/الآن

]

- وأكد المدعي في بيان أنه طلب من النائب العام السعودي سعود المعجب تسليم الموقوفين لدى الرياض على خلفية القضية لمحاكمتهم في تركيا. وأضاف إن المسؤولين الأتراك والسعوديين اتفقوا على التحقيق في كل تفاصيل قضية خاشقجي ومحاكمة مرتكبي جريمة قتله. [

TRT عربي/الآن

]

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مساء الأربعاء، إنه لا يعتقد أن السعوديين "خدعوه" حول قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي، مضيفًا أنه "ربما خدعوا أنفسهم". [TRT عربي/الآن]

- أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بوجود "الكثير من الخداع والأكاذيب" من طرف السعوديين في قضية خاشقجي، تعليقاً على تعدد الروايات التي تصدر من الرياض حول الواقعة. [وكالة الأناضول]

- اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول انتهاكا للقانون الدولي، واصفاً إياه بـالحدث الفظيع. [TRT عربي/الآن]

- قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشليك، إن جريمة قتل خاشقجي ليس تصرفاً يمكن تنفيذه دون توجيهات من مناصب عليا، داعياً السعودية إلى الكشف عن اسم المتعاون المحلي. [TRT عربي/الآن]

نظام دفاعي حديث يغلّف تركيا

- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال حفل افتتاح مختبر تابع للمؤسسة التركية للبحوث العلمية والتكنولوجية (توبيتاك)، أن بلاده استطاعت رفع اعتمادها على الصناعات الدفاعية المحلية من 20% إلى 65% خلال السنوات الماضية. [

TRT عربي/الآن

]

- أكد أردوغان على ضرورة الوصول إلى استقلال كامل في الصناعات الدفاعية، معلناً عزم بلاده تصنيع أنظمة دفاع جوي، كما كشف عن نظام دفاعي حديث للدبابات والمدرعات باسم "بولات". [

TRT عربي/الآن

]

- لفت أردوغان إلى أن الصناعات الدفاعية التركية باتت اليوم مجهزة بالتكنولوجيا المتطورة والبنية التحتية القوية والمتينة والمهارات المهنية، وأشار إلى أنه يعلق أهمية كبيرة على أنشطة البحث والتطوير الهادفة إلى إنتاج تقنيات عالية الكفاءة في مجال الصناعات الدفاعية. [

وكالة الأناضول

]