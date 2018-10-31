سياسة
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المدعي العام في إسطنبول: خاشقجي قتل خنقا بعملية مُدبّرة مُسبقا
كشف المدعي العام التركي في إسطنبول أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل خنقا داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وأشار إلى أن الجثة تعرضت للتقطيع والإخفاء.
المدعي العام في إسطنبول: خاشقجي قتل خنقا بعملية مُدبّرة مُسبقا
المدعي العام في إسطنبول: خاشقجي قتل خنقا بعملية مُدبّرة مُسبقا / Reuters
31 أكتوبر 2018

قال المدعي العام التركي في مدينة إسطنبول، الأربعاء، إن الصحفي السعوديجمال خاشقجيقتل خنقاً بعد دخوله قنصلية بلاده، مشيراً إلى أنه تم تقطيع جثمانه بعد ذلك.

وأضاف أن التحقيقات توصلت إلى أن عملية قتل الصحفي كانت مُدبّرة مسبقاً، وأن أجزاء جثمانه تم إخفاؤها بعد تقطيعها.

وأكد المدعي العام في بيان أنه طلب من النائب العام السعوديسعود المعجب تسليم الموقوفين لدى الرياض على خلفية القضية لمحاكمتهم في تركيا.

وقال إنه طالب المعجب بتزويده بكل ما تعرفه الرياض عن جريمة قتل خاشقجي.

وأضاف البيان بأن المدعي العام التركي سأل النائب العام السعودي خلال لقائهما عن مكان الجثة وعن هوية الرجل المحلي الذي تعاون معهم.

وأشار إلى أن "الجانب السعودي قدم إجابات مكتوبة مضيفا إلى أنه تلقى دعوة لزيارة السعودية وجلب تفاصيل أدلة التحقيق".

وذكر المدعي العام بأن الجانب السعودي أبلغه أنه يمكن العثور على جثة خاشقجي بعد تحقيق مشترك في السعودية.

وقال إن المسؤولين الأتراك والسعوديين اتفقوا على التحقيق في كل تفاصيل قضية خاشقجي ومحاكمة مرتكبي جريمة القتل الشنيعة.

مصدر:TRT عربي
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