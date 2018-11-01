شهدت الرسائل والتغريدات في موقع تويتر تغيراً واضحاً، بعد مضي سنة على تخلى تويتر عن سقف الـ 140 رمزاً، حيث أصبحت تغريدات المستخدمين أقصر وأكثر لباقة.

وأشار تويتر في إحصائيات نشرها، الأربعاء، أن نسبة التغريدات ذات الـ 280 رمزاً بالإنكليزية 1 % لا غير من التغريدات، في حين أن نسبة 12 % فقط منها تخطى 140 رمزاً وهو السقف الذي كان معتمداً في السابق.

ولاحظ "تويتر" استخداماً متزايداً لعبارات رجاء (+54 %) وشكراً (+22 %)، بعد رفع عدد الرموز المسموح بها إلى 280، مع تراجع في استخدام الكلمات الموجزة.

يذكر أن "تويتر" كان قد أحدث تغييراً كبيراً في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بالتخلي عن سقف 140 رمزاً المحدد للتغريدات باللغات ذات الأبجدية اللاتينية الأصل، وهو سقف كان يشكل معضلة لمستخدمي هذه اللغات، خلافاً للمغردين بلغات أخرى تعتمد الاقتضاب.

وتسري هذه الملاحظات على كلّ اللغات التي اعتمدت زيادة في عدد الرموز، بحسب ما كشف تويتر.