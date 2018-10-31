سياسة
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خلاف بين ترمب ورئيس مجلس النواب حول منح الجنسية لمواليد غير المواطنين
قال رئيس مجلس النواب الأميركي إن الرئيس الأميركي لا يمكنه من تلقاء نفسه إنهاء منح الجنسية لمن يولدون بالولايات المتحدة لأبوين غير مواطنين. وكان ترمب قد أعلن عن عزمه إصدار أمر تنفيذي ينهي الحق الدستوري في منح الجنسية لمواليد غير المواطنين.
خلاف بين ترمب ورئيس مجلس النواب حول منح الجنسية لمواليد غير المواطنين
خلاف بين ترمب ورئيس مجلس النواب حول منح الجنسية لمواليد غير المواطنين / AFP
31 أكتوبر 2018

قال رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان، الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يمكنه من تلقاء نفسه إنهاء منح الجنسية لمن يولدون بالولايات المتحدة لأبوين غير مواطنين.

وأكد ريان لإذاعة "WVLK" في ولاية كنتاكي، أن الرئيس الأميركي لا يمكنه إنهاء منح الجنسبة لمواليد غير المواطنين بأمر تنفيذي.

وكان ترمب قد قال إنه يريد أن يصدر أمراً تنفيذياً ينهي الحق الدستوري في منح الجنسية لأطفال غير المواطنين، والمهاجرين غير الشرعيين الذين يولدون في الولايات المتحدة.

وأضاف ترمب :"نحن الدولة الوحيدة في العالم التي يدخلها شخص ويحظى بطفل، ويصبح الطفل بالأساس مواطناً أميركياً".

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس يعتقد ترمب أن التركيز على الهجرة سيزيد عدد مؤيديه، ويساعد الجمهوريين في السيطرة على الكونغرس.

وتضمن المادة الرابعة عشرة بالدستور الأميركي حق الجنسية لكل الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، إلا أن ترمب يقول إنه يستطيع إبطال هذه المادة من خلال إصدار أمر تنفيذي، وقد يشعل ذلك معركة قضائية حول قدرة الرئيس أحادية الجانب على تغيير أحد بنود الدستور.

وكان نائب الرئيس مايك بنس قال في وقت سابق، الثلاثاء، إنه من الممكن تغيير السياسة ضمن مراجعة إدارة ترمب للقوانين الأميركية التي تجذب أشخاصاً إلى البلاد بطريقة غير شرعية.

ونفى بنس أن تكون تصريحات الرئيس حول الهجرة أسلوب تخويف لحشد دعم الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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