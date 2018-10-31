تُولي تركيا في هذه الفترة أهمية متزايدة لقطاع الصناعات الدفاعية في ظل التحديات التي تواجهها مؤخراً. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ترأس اجتماعاً للجنة الصناعات الدفاعية في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة في12 أكتوبر/ تشرين الأول.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية حينها، فإن اللجنة اتخذت قرارات بتطوير الصناعات الدفاعية، وتعزيز التكنولوجيا المتعلقة بها، ودعم أنشطة استثمارها وتصديرها.

كما وبحثت اللجنة سبل تطوير الأنظمة المحلية في قطاع الدفاع، وتناولت المشاريع المتعلقة بإضافة أنظمة جديدة إلى نظيرتها المحلية المساهمة في زيادة فاعلية الوحدات الأمنية التي تنفذ بنجاح عمليات داخل وخارج البلاد لحماية حدودها.

وتتبع هذه اللجنة التنفيذية، لمستشارية الصناعات الدفاعية التي تأسست بهدف تطوير صناعات دفاعية متطورة، وتحديث القوات المسلحة، وارتبطت مستشارية الصناعات بمؤسسة الرئاسة بموجب القانون 696 الصادر في ضوء تعديلات متعلقة بأنشطة المستشارية في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

سلسلة من الطفرات

انعكس هذا الاهتمام على قطاع الدفاع التركي الداخلي وكذلك صادراتها من الأسلحة، حيث قال أردوغان إن البلاد قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الصناعات الدفاعية خلال الـ 16 عامًا الأخيرة، وباتت تلبي حوالي 65 بالمائة من احتياجاتها، وقال إن بلاده ضاعفت مؤخراً صادراتها من منتجات الصناعات الدفاعية، خاصة إلى الدول الصديقة.

أبرز المشروعات الدفاعية التركية الحديثة:

- المقاتلة الوطنية "MMU" محلية الصنع

كان آخر المشروعات ما أعلنه نائب رئيس الصناعات الدفاعية، جلال سامي توفَكجي، حول عزم تركيا إجراء أول اختبار للمقاتلة الوطنية "MMU" محلية الصنع، في 2023.

- المروحية أتاك

المروحية "أتاك" هي مروحية هجومية ثقيلة يتم تطويرها بواسطة الصناعات الجوية التركية بخبرات محلية، وفقًا لما أعلنت عنه تركيا نهاية أكتوبر / تشرين الأول العام الماضي.

وبدأت تركيا مشروع إنشاء مروحيتها الهجومية التي تزن 6 أطنان اعتماداً على خبراتها الفنية التي حصلت عليها من امتياز تصنيع الطائرة الذي حصلت عليه من شركة الصناعات الفضائية الإيطالية "ليوناردو".

وتستطيع هذه المروحية التركية التحليق في أجواء مختلفة بسرعات تصل إلى 294 كلم / ساعة على ارتفاعات كبيرة.

- أكبر راجمة صواريخ في العالم

طورت شركة "روكتسان" التركية المتخصصة في صناعة الصواريخ والقذائف راجمة الصواريخ "جباريا"، والتي تعد ضمن أقوى راجمات الصواريخ من عيار 122 ملم عالمياً.

وأدرجت موسوعة غينيس للأرقام القياسية 2018، الراجمة التركية في تصنيف المركبات العسكرية، كأكبر راجمة صواريخ في العالم من حيث عدد الفوهات.

وتتكون جباريا من 4 منصات صواريخ عيار 122 ملم، محملة على مقطورة ذات 10 إطارات، ويمكن للراجمة أن تطلق 240 صاروخ عيار 122 ملم في الرمية الواحدة خلال دقيقتين، ويبلغ مدى صواريخ الراجمة 37 كيلومتر، ويمكنها إصابة منطقة مساحتها 4 كيلومتر مربع.

- صناعة الذخائر والأسلحة المحلية

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية نجاح الاختبارات الأولية لصواريخ بوزوكBozok الموجه بالليزر الخاص بالطائرات بدون طيار، وصواريخSOM-J من طرازStand-Off الملائمة لمقاتلاتF-35.

- الدبابة "ألطاي"

تعد أول دبابة ثقيلة مصنّعة بالكامل في تركيا على يد مجموعة من شركات الصناعات العسكرية التركية، واستغرق تصميمها أربع سنوات، ودخلت الخدمة في سنة 2015، وتصل تكلفة الدبابة الواحدة إلى 6 مليون دولار أميركي.

- المدرّعة "كيربي"

استخدمت تركيا هذه المدرعة لنقل جنود القوات المسلحة التركية إلى عفرين، وهي مصمّمة ضدّ الألغام والهجمات الصاروخية، ولها قدرة عالية في مقاومة درجات الحرارة العالية.

- البندقية التركية MPT76

اجتازت بندقية MPT76 جميع الاختبارات والمعايير المطبقة في حلف الناتو، وتقرر البدء بصناعتها تجارياً كمنتج عسكري تركي خالص، لتنافس أقوى أنواع الأسلحة في العالم.

تتكون البندقية من 200 قطعة قابلة للتجميع بسهولة وبكافة الظروف، ويبلغ وزن البندقية 4.3 كلغم بطول يصل إلى 88 سم، ويستخدم فيها رصاص بحجم 7.62 ملم، كما تصل سعة مخزن الرصاص إلى 20 رصاصة، أما بالنسبة للرماية فيصل قوة وتأثير رصاص هذه البندقية إلى نحو 400 متر.

وعلى إثر ذلك حققت تركيا زيادة في صادراتها العسكرية لتصل إلى 1.73 مليار دولار العام الماضي بزيادة تقدر بـ 90% عن الصادرات العسكرية لعام 2011، وتسعى تركيا حالياً للاكتفاء الذاتي في مجال التسليح.