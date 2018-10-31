قال مسؤول تركي لوكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء، إن أنقرة تشكك في إرادة السعودية التعاون بصدق في التحقيق في جريمة قتل جمال خاشقجي.

جاء ذلك في الوقت الذي قالت فيه قناة إن تي في التركية المحلية، إن النائب العام السعودي سعود المعجب استكمل التحقيقات في تركيا، وتوجه إلى مطار أتاتورك باسطنبول بعد ثلاثة أيام من المحادثات مع مسؤولين أتراك.

وأكد المسؤول التركي، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، أن المسؤولين السعوديين بدوا مهتمين خصوصاً بالحصول على الأدلة التي تملكها أنقرة ضد مرتكبي الجريمة.

وأضاف "طلبنا من المسؤولين السعوديين معلومات حول مكان وجود جثة جمال خاشقجي وهوية الشريك المحلي المزعوم"، مضيفا بأن بلاده لم تشعر بأن "السعودية حريصة على التعاون بصدق في التحقيق".

وذكر مسؤول أمني تركي لقناة الجزيرة أن النائب العام السعودي استمع إلى جزء من التسجيلات المتعلقة بقضية خاشقجي بعد طلبه ذلك.

وأكد المسؤول الذي لم يكشف على هويته، بأن الاجتماع مع النائب العام السعودي لم يكن إيجابياً.