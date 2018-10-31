قُتل رجل العصابات الشهير جيمس "وايتي" بولغر ( 89 عاماً)، الأربعاء، في سجن فيرجينيا الغربية، الذي يعتبر من أشد السجون الحراسة، بعد نقله إليه بساعات.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين قولهم إن التحقيقات تتعامل مع الحادث على أنه عملية قتل، خاصة بعد تعرض وايتي للضرب المبرح من جانب سجين بمجرد وصوله إلى سجنه الجديد في ولاية فيرجينيا.

وقال موظف في السجن إن كاميرات المراقبة تشير إلى دخول رجلين إلى زنزانته، وأن جثة وايتي كانت ملفوفة بملاءة عندما عُثر عليها.

ورفضت مؤسسة السجون الأميركية التعليق على الأسباب التي دفعتها لنقل وايتي الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة من سجنه في فلوريدا.

وعمل بولغر وعصابته (ونتر هيل) لأكثر من 20 عاماً في ضاحية جنوب بوسطن، وضلعوا في أنشطة تضمنت منح قروض بفوائد كبيرة والمقامرة والابتزاز وتجارة المخدرات والقتل. وكانوا يقومون بذلك بموافقة ضمنية من ضابط بمكتب التحقيقات الاتحادي الذي كان يغض الطرف عندما يتعلق الأمر بجرائم بولغر حتى يزوده بمعلومات عن رجال عصابات آخرين.

وألقي القبض على بولغر عام 2011 في ولاية كاليفورنيا بعد مطاردة استمرت 16 عاماً، حيث أدين في أغسطس/ آب 2013 بإحدى عشرة جريمة قتل، وصدر ضده حكمان بالسجن مدى الحياة إضافة إلى خمس سنوات.