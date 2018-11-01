سياسة
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بارتفاع 182 مترا.. الهند تدشن أطول تمثال في العالم
تفتح الهند أطول تمثال في العالم بارتفاع 182 مترا في ولاية غوجارات، وبكلفة بلفت 430 مليون دولار وسط إجراءات أمنية مشددة خشية حصول تظاهرات واحتجاجات محلية على كلفته المرتفعة وأثره على البيئة.
بارتفاع 182 مترا.. الهند تدشن أطول تمثال في العالم
بارتفاع 182 مترا.. الهند تدشن أطول تمثال في العالم / Reuters
1 نوفمبر 2018

دشنت الهند، يوم الأربعاء أطول تمثال في العالم، تخليداً للزعيم الهندي سردار فالابهبهاي باتيل، الذي ناضل من أجل استقلال بلاده.

وشُيّد "تمثال الوحدة" فوق نهر في منطقة نائية في ولاية غوجارات. وسط إجراءات أمنية مشددة خشية حصول تظاهرات محلية، احتجاجاً على كلفته المرتفعة وأثره على البيئة.

ويبلغ ارتفاعه التمثال نحو 182متراً، أي أنه يزيد بمرتين عن حجم تمثال الحرية في نيويورك.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطابه أثناء تدشينه للتمثال "سيذكر تاريخ الهند هذا اليوم الذي لن ينساه أي هندي".

وبلغت تكلفة التمثال 29,9 مليار روبية (405 ملايين دولار) ويبلغ وزنه مئة ألف طن. وتطلب إنجازه أربع سنوات ومشاركة ثلاثة آلاف عامل.

من جهة اخرى ابدى زعماء القرى والجماعات القبلية مخاوفهم من الاثار الاقتصادية والبيئية للتمثال، كما نددوا بتكاليفه الكبيرة في الوقت الذي لا يجد السكان المحليون بيوتاً ولا مشافي ولا مدارس تكفيهم.

والزعيم باتيل كان مقرباً من المهاتما غاندي خلال حركة اللاعنف لتحرير الهند من الاستعمار البريطاني. ولعب خلال استقلال الهند في 1947 دوراً حاسماً في دمج عدد كبير من الولايات الأميرية السابقة من أجل توحيد الهند. وكان أول وزير داخلية للهند المستقلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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