تمكن مسبار "باركر سولار"، الذي أطلقته وكالة ناسا الفضائية في أغسطس الماضي، من الاقتراب من الشمس أكثر من أي مركبة فضائية على الإطلاق.

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تمكن المسبار خلال مهمته التي أطلق عليها اسم "ملامسة الشمس"، من تحطيم الرقم القياسي الحالي لأكثر اقتراب من الشمس، وهو 26.55 مليون ميل (42.8 مليون كم) الذي سجلته سفينة الفضاء هيليوس 2 في عام 1976.

ومع استمرار تقدم "باركر" في مهمته سيواصل تحطيم أرقامه القياسية التي يسجلها مواصلاً الاقتراب من الشمس. ومن المتوقع أن يصل اقترابه النهائي نحو 3.83 ملايين ميل من الشمس بحلول العام 2024.

وقال مدير المشروع "آندي دريسمان" إنها لحظة فخر لنا بعد مرور 78 يوماً فقط منذ إطلاق المسبار باركر والآن اقتربنا من نجم كوكبنا الشمس أكثر من أي مركبة فضائية أخرى في التاريخ.

سيقدم باركر بيانات جديدة حول النشاط الشمسي وسيقدم مساهمات هامة في قدرتنا على التنبؤ بالطقس الفضائي، الذي من شأنه أن يؤثر على الحياة على كوكب الأرض.

كما سيساعد في فهم ظواهر حيرت العلماء لعقود من الزمن، كلما اقترب من قرص الشمس الأصفر المتوهج.