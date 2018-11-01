سياسة
2 دقيقة قراءة
لأول مرة في التاريخ.. مسبار يقترب من الشمس أكثر من أي وقت مضى
اقترب مسبار باركر سولار الذي أطلقته وكالة ناسا الفضائية أغسطس الماضي إلى الشمس أكثر من أي مركبة أخرى لأول مرة في التاريخ، وسيواجه المسبار في رحلته المتوقع أن تستمر لسبع سنوات درجات حرارة وظروف قاسية جدا من أجل تقديم معلومات لم تعرفها البشرية من قبل.
لأول مرة في التاريخ.. مسبار يقترب من الشمس أكثر من أي وقت مضى
لأول مرة في التاريخ.. مسبار يقترب من الشمس أكثر من أي وقت مضى / Others
1 نوفمبر 2018

تمكن مسبار "باركر سولار"، الذي أطلقته وكالة ناسا الفضائية في أغسطس الماضي، من الاقتراب من الشمس أكثر من أي مركبة فضائية على الإطلاق.

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تمكن المسبار خلال مهمته التي أطلق عليها اسم "ملامسة الشمس"، من تحطيم الرقم القياسي الحالي لأكثر اقتراب من الشمس، وهو 26.55 مليون ميل (42.8 مليون كم) الذي سجلته سفينة الفضاء هيليوس 2 في عام 1976.

ومع استمرار تقدم "باركر" في مهمته سيواصل تحطيم أرقامه القياسية التي يسجلها مواصلاً الاقتراب من الشمس. ومن المتوقع أن يصل اقترابه النهائي نحو 3.83 ملايين ميل من الشمس بحلول العام 2024.

وقال مدير المشروع "آندي دريسمان" إنها لحظة فخر لنا بعد مرور 78 يوماً فقط منذ إطلاق المسبار باركر والآن اقتربنا من نجم كوكبنا الشمس أكثر من أي مركبة فضائية أخرى في التاريخ.

سيقدم باركر بيانات جديدة حول النشاط الشمسي وسيقدم مساهمات هامة في قدرتنا على التنبؤ بالطقس الفضائي، الذي من شأنه أن يؤثر على الحياة على كوكب الأرض.

كما سيساعد في فهم ظواهر حيرت العلماء لعقود من الزمن، كلما اقترب من قرص الشمس الأصفر المتوهج.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us