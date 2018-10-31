سياسة
2 دقيقة قراءة
واصل أبو يوسف لـTRT عربي: الإدارة المدنية الإسرائيلية تكرس الاحتلال بالضفة
تسعى إسرائيل إلى تكريس وجودها في الضفة الغربية عن طريق زيادة عدد موظفيها فيما يُعرف بـ"الإدارة المدنية" التي تتابع شؤون المستوطنين في المناطق المحتلة، الأمر الذي تعتبره الحكومة الفلسطينية جزءا من "صفقة القرن".
واصل أبو يوسف لـTRT عربي: الإدارة المدنية الإسرائيلية تكرس الاحتلال بالضفة
"بسغات زئيف" من أكبر المستوطنات في القدس الشرقية / AA
31 أكتوبر 2018

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن مساعي إسرائيل إلى زيادة عدد موظفي "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية، لا تأتي لسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية وإنما لتكريس واقع الاحتلال.

واعتبر أبو يوسف في حديثه لـTRT عربي، أن ما تقوم به إسرائيل ما هو إلا سياسة ثابتة لتكريس وجودها في الضفة الغربية، مستفيدة من التحيز الأميركي لها.

وأشار أبو يوسف إلى أن هذه المساعي تأتي كخطوة إضافية لتطبيق "صفقة القرن" التي تحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكداً على أن قرارات المجلس المركزي الأخيرة هي أفضل رد على ما تقوم به إسرائيل.

وقال إن السلطة الفلسطينية تسعى لمحاصرة الاحتلال الإسرائيلي عن طريق محاصرتها في محكمة الجنايات الدولية.

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الأربعاء، مساعي "الإدارة المدنية" الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى مضاعفة عدد الموظفين فيها.

وعقدت اللجنة الفرعية في الكنيست المختصة "بشؤون يهودا والسامرة"، وهي التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية، اجتماعاً لبحث هذه الخطوة.

وتعتبر الإدارة المدنية بمثابة هيئة إسرائيلية عسكرية، تدير شؤون المستوطنين في الضفة والفلسطينيين في الضفة وغزة، وكانت تدير شؤونهما قبل تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، وأعادت إسرائيل تفعيل دورها عقب إعادة احتلالها للضفة الغربية عام 2002.

وقرر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مؤخراً وضع خطة لزيادة عدد العاملين فيما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" بالتنسيق بين وزارة الدفاع ووزارة المالية والوزارات الحكومية الأخرى في لقاءات جرت في الأشهر الأخيرة.

وأعرب مراقبون فلسطينيون لوسائل إعلام، عن اعتقادهم بأن إسرائيل، تسعى من خلال توسيع مجال عمل مكاتب الإدارة المدنية في الأراضي الفلسطينية، إلى سحب البساط من تحت أقدام السلطة الفلسطينية، وتعبئة أي فراغ قد يحدث في حال "حلّها" أو سقوطها.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us