سياسة
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الإدارة الأميركية تدعو إلى وقف القتال في اليمن
طالب وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان بضرورة وقف الصراع الدائر في اليمن، والدخول في مفاوضات جدية ووضع حد للأزمة الإنسانية خلال شهر من الآن.
الإدارة الأميركية تدعو إلى وقف القتال في اليمن
الولايات المتحدة تدعو إلى إنهاء القتال في اليمن والدخول في مفاوضات / AFP
31 أكتوبر 2018

دعا وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان يوم الثلاثاء إلى ضرورة وقف القتال الدائر في اليمن خلال 30 يوماً والدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الحرب اليمنية التي اندلعت منذ عدة سنوات، ووضع حد للأزمة الإنسانية في البلاد.

وقال وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو" إن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة في اليمن، وإنه يتعين على الحوثيين المتحالفين مع إيران الكف عن شن ضربات صاروخية موجهة ضد السعودية والإمارات.

كما طالب وزير الخارجية الأميركي في بيان له التحالف العربي الذي تقوده السعودية بأن يتوقف عن تنفيذ ضربات جوية في المناطق السكنية اليمنية.

وفي ذات السياق، طالب وزير الدفاع الأميركي، "جيمس ماتيس" في خطاب ألقاه في معهد السلام الأميركي في واشنطن، كافة أطراف الصراع اليمني لوقف أعمال القتال، والانسحاب من الحدود ووقف الهجمات الجوية خلال شهر من الآن، والدخول في مفاوضات حقيقية من أجل حل طويل الأمد.

وأردف قائلاً، إن على جميع الأطراف السعي نحو السلام، مشيراً إلى أن السعودية والإمارات على استعداد للدخول في مفاوضات.

وكان ماتيس قد تحدث مؤخراً في مؤتمر في المنامة عن رؤيته لكيفية وقف الحرب اليمنية والتي تستند على ثلاث نقاط وهي: منطقة حدودية عازلة، ووقف استخدام الصواريخ الباليستية، وإنشاء منطقة حكم ذاتي للحوثيين.

وتدعم الولايات المتحدة التحالف العربي بإعادة تزويد طائراته بالوقود وتقديم تدريبات لهم.

وتشهد اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، والتي تفاقمت بسبب الصراع الدائر في البلاد. ويقف نحو نصف سكان اليمن البالغ عددهم 22 مليوناً على حافة المجاعة وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.

مصدر:AA
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