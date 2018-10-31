سياسة
2 دقيقة قراءة
ترمب يواجه احتجاجات في بيتسبرغ خلال زيارته كنيسا يهوديا تعرض لهجوم
احتج آلاف الأميركيين على زيارة الرئيس ترمب لكنيس يهودي في بيتسبرغ تعرّض لهجوم أودى بحياة 11 شخصا. واتهم المحتجون الرئيس الأميركي بإذكائه الكراهية والعنف في البلاد.
ترمب يواجه احتجاجات في بيتسبرغ خلال زيارته كنيسا يهوديا تعرض لهجوم
الرئيس الأميركي وزوجته يضعان الورود عند كنيس "شجرة الحياة" / Reuters
31 أكتوبر 2018

واجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب احتجاجات، خلال زيارته إلى مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا لتقديم التعزية في ضحايا الهجوم على كنيس يهودي.

وتجمع المحتجون قرب الكنيس، وهم يحملون لافتات كتب عليها "رئيس الكراهية ارحل عن ولايتنا" و"ترمب، أعلن رفضك للقومية البيضاء الآن"، وسط اتهامات للرئيس الأميركي بإذكائه العنف والكراهية.

وقدِم الرئيس الأميركي، الثلاثاء، إلى بيتسبرغ، برفقة زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا، وزوجها جاريد كوشنر الذي يشغل منصب مستشار الرئيس، بعد ثلاثة أيام على حادث إطلاق النار الدامي داخل كنيس "شجرة الحياة"، الذي أودى بحياة 11 شخصاً .

وأضاء الجميع الشموع داخل الكنيس، في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع هتافات المتظاهرين في الخارج.

وترافقت زيارة الرئيس إلى بنسلفانيا مع تصاعد الجدل حول دور خطاب ترمب العنيف في الحملات الانتخابية، وتغريداته في تأجيج التطرف قبيل الانتخابات النصفية الأسبوع المقبل.

ويواجه مطلق النار روبرت باورز أكثر من عشرين تهمة تتعلق بسفك الدماء في الكنيس الذي يقع في حي سكويرل هيل اليهودي في المدينة.

وذكرت تقارير أن الرجل البالغ 46 عاماً قد قال للشرطة بعد القبض عليه "أريد فقط أن أقتل يهوداً"، بعد أن ادعى في كتابات على وسائل التواصل الاجتماعي أن اليهود يساعدون في نقل قوافل اللاجئين من أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة، واصفاً المهاجرين بأنهم "غزاة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us