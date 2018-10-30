كشفت شركة آبل عن إصداراتها الجديدة من "ماك بوك آير"، و"ماك ميني"، و"آيباد برو"، في مُؤتمر أقامته في دار Howard Gilman للأوبرا في مدينة نيويورك مساء الثلاثاء.

MacBook Pro

ماك بوك إير

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك عن الإصدار الجديد من حواسب "ماك بوك إير".

يضم الجهاز اثنان من منافذ USB C، إلى جانب مدخل السماعات، كما يأتي بتصميم مميز وحجم 13.3 بوصة، مع جودة عرض أفضل تصل إلى 4 مليون بكسل. ويضم هذا الإصدار تحسينات مُتعلّقة بالألوان.

يشتمل الإصدار الجديد من "ماك بوك إير" على دعم للبصمة Touch ID في الجزء العلوي من الزاوية اليمنى للوحة المفاتيح، كما يضم رقاقةT2 التي تدعم الحماية والأمان في الجهاز.

يدعم الجهاز الجيل الثامن من معالجاتIntel، مع سعة تخزينية 1.5 تيرابايت فيSSD، و16GB من ذاكرة الوصول العشوائيRAM.

يأتي الجهاز بثلاث ألوان: الذهبي والفضي والأسود.

وسيكون الجهاز جاهزا للبيع في تاريخ 7 نوفمبر بسعر يبدأ من 1199 دولار.

ماك ميني Mac Mini

من مزايا هذا الجهاز أن أنه أسرع بنسبة 60% من الجيل الثامن من معالجاتIntel. ويشتمل على ذاكرة داخلية تصل إلى 2TB وRAM بسعة 64GB. وسيتوفر في 7 نوفمبر وسعره 800 دولار

آيباد برو iPad Pro

يأتي هذا الجهاز بتصاميم مميزة وإطارات أنحف، ويدعم اتصال قلم آبل بشكل مغناطيسي.

جاء هذا الإصدار بشاشة أكبر من الإصدار السابق إلا أن حجمه أقل، كما ويدعم تقنية التعرف على الوجهFaceID.

وتؤكد آبل على أن هذا الإصدار يضم بطاقة رسومات Xbox One S ذات الجودة الأعلى، كما تم تأكيد منفذUSB C فيه هذا العام.

يتوفر جهاز iPad Pro الجديد بحجم 11 بوصة بسعر 799 دولار، ويتوفر إصدار 12.9 بوصة بسعر 999 دولار.