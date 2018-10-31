أهم الأحداث:

أردوغان يصف ما يحصل في ملف خاشقجي بأنه مسرحية للتغطية على أحد ما، والإدارة الأميركية تدعو لوقف القتال في اليمن، والدنمارك تتهم إيران بتنفيذ هجوم إرهابي وتستدعي سفيرها من طهران.

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أردوغان يعتبر ما يحصل في ملف خاشقجي بأنه مسرحية

- أردوغان: هناك مسرحية تُلعب في قضية خاشقجي تهدف لإنقاذ أحد الأشخاص. [TRT عربي/الآن]

- النائب العام السعودي يغادر قنصلية بلاده في إسطنبول. [الأناضول]

- قال مصدر بمكتب المدعي العام التركي للجزيرة إن الاجتماع اليوم الثلاثاء مع النائب العام السعودي سعود المعجب لم يكن إيجابيا؛ لأنه لم يجب على مكان جثة خاشقجي. [الجزيرة]

- مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو لمشاركة دولية بالتحقيق بقضية خاشقجي. [TRT عربي/الآن]

- وزير الخارجية البريطاني:السعودية تمثل مصدر قلق لنا في ملف حقوق الإنسان. [TRT عربي/الآن]

الإدارة الأميركية تدعو لوقف القتال في اليمن

دعا وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان يوم الثلاثاء إلى ضرورة وقف القتال الدائر في اليمن خلال 30 يوماً والدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الحرب اليمنية التي اندلعت منذ نحو عدة سنوات، ووضع حد للأزمة الإنسانية في البلاد. [TRT عربي/الآن]

وقال وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو" إن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة في اليمن، وإنه يتعين على الحوثيين المتحالفين مع إيران الكف عن شن ضربات صاروخية موجهة ضد السعودية والإمارات. [TRT عربي/الآن]

كما طالب وزير الخارجية الأميركي في بيان له التحالف العربي الذي تقوده السعودية بأن يتوقف عن تنفيذ ضربات جوية في المناطق السكنية اليمنية. [الجزيرة]

وفي ذات السياق، طالب وزير الدفاع الأميركي، "جيمس ماتيس" في خطاب ألقاه في معهد السلام الأميركي في واشنطن، كافة أطراف الصراع اليمني لوقف أعمال القتال، والانسحاب من الحدود ووقف الهجمات الجوية خلال شهر من الآن، والدخول في مفاوضات حقيقية من أجل حل طويل الأمد. [الجزيرة]

الدنمارك تستدعي سفيرها في إيران

- الدنمارك تُصعّد ضد إيران وتستدعي سفيرها من طهران. [TRT عربي/الآن]

- الدنمارك تقول إنها ستضغط لفرض عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي على إيران. [رويترز]

- المتحدث باسم حركة النضال العربي في الأحواز يؤكد أن ما أحبطه الأمن الدنماركي كان محاولة لاستهداف رئيس الحركة في الدنمارك "حبيب جبر". [العربية]

- وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف: العقوبات الأميركية على إيران ستكون لها عواقب على النظام العالمي. [TRT عربي/الآن]