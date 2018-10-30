قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، الثلاثاء، إن"المملكة العربية السعودية تمثل مصدر قلق لوزارة الخارجية فيما يتعلق بحقوق الإنسان" مؤكدا على أنه يجري "مناقشات منتظمة معهم حول هذه المخاوف".

وأضاف هانت في جلسة استجواب بمجلس العموم البريطاني أنه "إذا تبين أن القصص التي تتردد بشأن خاشقجي صحيحة، فإن ذلك لا يتماشى مع قيمنا".

وتعليقا على ما تردد بشأن معرفة مسبقة لدى الاستخبارات البريطانية بشأن ما حصل لخاشقجي، شدد هانت على أنه "ليس بإمكان وزير خارجية أو أي ووزير آخر أن يعلق على شؤون استخباراتية، لأسباب واضحة للغاية".

وأكد وزير الخارجية البريطاني أنه لم يكن على علم بحادثة خاشقجي مضيفا أنه صُدم كغيره بسبب ما حدث.

وكانت صحيفة "صنداي إكسبريس" البريطانية قالت إن مصدرا استخباراتياً بريطانياً أبلغها بأن أجهزة الاستخبارات البريطانية كانت تدرك في البداية أنه يتم التدبير لشيء ما، وذلك في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/أيلول، أي قبل ثلاثة أسابيع من وصول خاشقجي إلى القنصلية في 2 أكتوبر/تشرين الأول.

وذكرت الصحيفة أن التفاصيل الاستخباراتية، كشفت عن معلومات تفيد بصدور أوامر مسبقة لاعتقال خاشقجي وإعادته إلى السعودية لاستجوابه.