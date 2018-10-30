دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الثلاثاء، إلى مشاركة خبراء دوليين في تحقيق مستقل في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وحثت باشليه في بيان لها، السعودية على الكشف عن مكان جثة خاشقجي، مؤكدة على أن فحص الطب الشرعي وتشريح الجثة عنصران حاسمان في التحقيق.

ووصفت باشليه الحادثة التي وقعت في القنصلية السعودية باسطنبول في2 أكتوبر تشرين الأول "بالجريمة سافرة مثيرة للصدمة".

ويتزامن هذا المطلب مع دعوات من عدة دول ومنظمات من أجل تحقيق أممي شامل في الحادثة، في حين لا زالت السلطات التركية لم تعلن بعد عن النتائج التي توصلت لها.

والتقى النائب العام السعودي مع المدعي العام التركي في إسطنبول للإطلاع عن نتائج التحقيقات، فيما اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هناك مسرحية تُلعب في القضية من أجل انقاذ شخص ما.