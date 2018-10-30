سياسة
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المغنية أديل تحافظ على صدارة قائمة أغنى المشاهير في بريطانيا
صُنفت المغنية أديل للمرة الثالثة كأغنى المشاهير البريطانيين، في سن الثلاثين أو أقل، وذلك بثروة قيمتها 147.5 مليون استرليني.
المغنية أديل تحافظ على صدارة قائمة أغنى المشاهير في بريطانيا
المغنية أديل أغنى مشاهير بريطانيا / Reuters
30 أكتوبر 2018

تصدرت المغنية أديل قائمة "مجلة هيت" لأغلى المشاهير البريطانيين للمرة الثالثة، بثروة قيمتها 147.5 مليون استرليني، فيما حل المغني إيد شيران في المركز الثاني، بثروة قيمتها 94 مليون دولار، بينما جاء دانييل رادكليف، نجم سلسلة أفلام هاري بوتر في المركز الثالث بثروة قيمته 87 مليون استرليني.

وتضمنت القائمة السنوية لأغنى المشاهير في بريطانيا كل أعضاء فرقة "ون دايركشن" الموسيقية، إذ جاء هاري ستايل كأغنى عضو في الفرقة، بثروة قيمتها 58 مليون استرليني، أعقبه نيال هوران بثروة 46 مليون استرليني، ثم لويس توملينسون 44 مليون، ليام باين 43 مليون، ثم زين مالك بثروة بلغت 37 مليون استرليني.

وجاءت فرقة "ليتل ميكس" الغنائية في المركز السادس في القائمة، بثروة مشتركة قيمتها 48 مليون استرليني.

القائمة ضمت هذه المرة بعض الوجوه جديدة إذ احتل نجم سلسلة أفلام حرب النجوم جون بويغا، وديزي ريدلي، المركز رقم 28، بثروة بلغت 4.6 مليون استرليني لكل منهما.

أما أغنى المشاهير في العالم تحت سن 30 عاما فهي الأمريكية كايلي جينر -21 عاما-، بثروة تقدر بقيمة 688 مليون استرليني، بحسب القائمة.

وتعتمد قائمة مجلة هيت على الحسابات البنكية، والمبيعات والتحويلات، لأبرز المشاهير في بريطانيا، تحت سن الثلاثين عاما.

مصدر:AA
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