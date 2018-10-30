أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه يرغب في وقف إجراء منح الجنسية الأميركية لأطفال الأجانب الذين يولدون على أراضي الولايات المتحدة.

وقال ترمب في مقابلة مع موقع "أكسيوس" إنه يطمح لوقف برنامج منح أطفال الأجانب والمهاجرين الذين يولدون في البلاد على الجنسية الأميركية، وأضاف "إن هذا الأمر مثير للسخرية ولا بد أن ينتهي".

وذكر أنه من المحتمل الإقدام على هذا الإجراء بموجب أمر رئاسي خصوصاً وأنهاطّلع على تقارير من خبراء قانونيين حول هذا الشأن.وتتعارض رغبات ترمب هذه مع الحق المكفول قانوناً بموجب الدستور الأميركي الذي يقضي بأن المولودين الأجانب على أراضي الولايات المتحدة هم مواطنون أميركيون من حقهم حمل جنسية الولايات المتحدة.