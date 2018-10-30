ثقافة
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بنغلاديش وميانمار تتفقان على بدء إعادة لاجئي الروهنغيا
اتفقت بنغلاديش وميانمار على بدء إعادة مئات آلاف الروهنغيا المسلمين، بحلول منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فيما تقول جماعات حقوقية إن الأوضاع في شمال ولاية أراكان غربي ميانمار، التي ينحدر منها معظم اللاجئين لا تزال غير ملائمة لإعادتهم.
بنغلاديش وميانمار تتفقان على بدء إعادة لاجئي الروهنغيا
أحد مخيمات اللاجئين الروهينغيا في بنغلاديش / AFP
30 أكتوبر 2018

توصلت بنغلاديش وميانمار، الثلاثاء، إلى اتفاق لبدء إعادة مئات الآلاف من الروهنغيا المسلمين، اللاجئين في بنغلاديش إلى مناطقهم، بحلول منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك عقب اجتماع وزير خارجية بنغلادش "شهيد الحق"، مع وفد من ميانمار بقيادة مسؤول كبير في وزارة خارجيتها يدعى "مينت ثو"، في العاصمة البنغالية داكا.

وقال وزير الخارجية البنغالي "نتطلع لبدء الترحيل في منتصف نوفمبر"، بحسب صحيفة "Dhaka Tribune" المحلية.

وأشاد مينت ثو، بما وصفها بـ"نتائج ملموسة للغاية بخصوص بدء الترحيل"، معلنا أنه تم وضع عدد من الإجراءات "للتأكد من أن العائدين سيحصلون على بيئة آمنة".

وفي نوفمبر 2017، اتفقت بنغلادش وميانمار على بدء الترحيل في غضون شهرين، فيما لا يزال أبناء أقلية الروهنغيا يعبرون الحدود إلى بنغلادش.

وتقول جماعات حقوقية إن الأوضاع في شمال ولاية أراكان "راخين" غربي ميانمار، التي ينحدر منها معظم اللاجئين لا تزال غير ملائمة لإعادتهم.

ومنذ أغسطس/آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في إقليم أراكان، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء نحو 826 ألفا إلى الجارة بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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