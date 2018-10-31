سياسة
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السلطان محمد الفاتح.. إنتاج جديد لشركة نتفلكس الأميركية
تعتزم شركة نتفلكس الأميركية إنتاج مسلسل تلفزيوني عن السلطان العثماني محمد الفاتح. ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 6 حلقات تحت عنوان الصعود العثماني.
السلطان محمد الفاتح.. إنتاج جديد لشركة نتفلكس الأميركية
السلطان العثماني محمد الفاتح / Others
31 أكتوبر 2018

أعلنت شركة نتفلكس الأميركية، اعتزامها إنتاج مسلسل تلفزيوني عن السلطان العثماني محمد الفاتح.

وقالت وسائل إعلامية، إن عملاق الإنتاج التلفزيوني الأميركي "نتفلكس" أوعز بالبدء في إنتاج مسلسل مكون من ست حلقات بعنوان Ottoman Rising "الصعود العثماني".

يؤرخ المسلسل لعهد الحاكم العثماني محمد الثاني في القرن الخامس عشر، ومن المتوقع أن يجمع الإنتاج بين العمل الوثائقي والدرامي.

وولد محمد الثاني المعروف بمحمد الفاتح عام 1429م، وكان سابع سلاطين الدولة العثمانية، حيث امتدت فترة حكمه ثلاثين عاماً منذ 1451 حتى 1481، وشملت تلك الفترة فتح القسطنطينية (إسطنبول حالياً)، وتوسيع الدولة العثمانية.

وتَلْقى المسلسلات التاريخية رواجاً كبيراً لدى المشاهد العربي، حيث كان آخرها مسلسل "قيامة أرطغرل"، ومسلسل السلطان عبد الحميد الثاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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