قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، إن هنالك مسرحية تلعب في قضية مقتل خاشقجي لإنقاذ شخص ما.

وأوضح أردوغان، على هامش خطابه أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان التركي، أن النائب العام التركي سأل نظيره السعودي عمن أرسل الفريق الضالع في قتل خاشقجي وقال إنه يجب بحث هذا الأمر.

وأكد الرئيس التركي بأن قضية مقتل خاشقجي لا تحتاج إلى عقبات وإنما إلى إيضاحات. وشدد على أن تركيا قادرة في نهاية المطاف على الكشف عن هوية المتعاون المحلي، الذي قالت السلطات السعودية إنه تسلم جثة خاشقجي.

وأردف " لايمكننا ترك هذه القضية معلقة، لأننا إن فعلنا ذلك، فسيكون ذلك ديناً في أعناقنا أمام الإنسانية جمعاء".

ولفت أردوغان إلى أنه بحث قضية خاشقجي، خلال لقاءاته الثنائية مع الرئيسان الروسي والفرنسي والمستشارة الألمانية، على هامش القمة الرباعية بشأن سوريا، التي عقدت في اسطنبول السبت الماضي.

وأوضح أن هؤلاء الزعماء طرحوا أسئلة حول هذا الملف، وذكر أنه "أطلعهم على مواضيع كثيرة لم يكونوا يعلمونها".

وكان أردوغان قد كشف، الأسبوع الماضي، عن امتلاك أنقرة لـ "أدلة قوية" على أن جريمة خاشقجي هي "عملية مدبر لها وليست صدفة، وقال إن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".