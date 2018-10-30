سياسة
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النائب العام السعودي يغادر قنصلية بلاده في إسطنبول
غادر النائب العام السعودي قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول، بعد حوالي ساعتين من دخولها ضمن التحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
النائب العام السعودي يغادر قنصلية بلاده في إسطنبول
القنصلية السعودية في إسطنبول / AP
30 أكتوبر 2018

غادر النائب العام السعودي سعود المعجب، قنصلية بلاده في إسطنبول، التي زارها للتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ودخل المعجب والوفد الذي يرافقه قنصلية بلاده، في الساعة 12.05 وغادرها في الساعة 13.50 بالتوقيت المحلي لتركيا.

وكان المعجب والوفد المرافق قد عقد لقاء ثانياً مع النائب العام التركي عرفان فيدان في مكتب الأخير بالقصر العدلي في منطقة جاغلايان بإسطنبول، استغرق قرابة الساعة، قبل المغادرة والتوجه إلى القنصلية السعودية.

ووصل المعجب يوم الاثنين إلى مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، على متن طائرة خاصة، ليعقد لقاءه الأول مع النائب التركي بعد بضع ساعات من وصوله.

وبعد صمت دام 18 يومًا، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن "فريقا من 15 سعوديًا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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