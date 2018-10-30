غادر النائب العام السعودي سعود المعجب، قنصلية بلاده في إسطنبول، التي زارها للتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ودخل المعجب والوفد الذي يرافقه قنصلية بلاده، في الساعة 12.05 وغادرها في الساعة 13.50 بالتوقيت المحلي لتركيا.

وكان المعجب والوفد المرافق قد عقد لقاء ثانياً مع النائب العام التركي عرفان فيدان في مكتب الأخير بالقصر العدلي في منطقة جاغلايان بإسطنبول، استغرق قرابة الساعة، قبل المغادرة والتوجه إلى القنصلية السعودية.

ووصل المعجب يوم الاثنين إلى مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، على متن طائرة خاصة، ليعقد لقاءه الأول مع النائب التركي بعد بضع ساعات من وصوله.

وبعد صمت دام 18 يومًا، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن "فريقا من 15 سعوديًا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".