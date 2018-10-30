انتشلت السلطات الأميركية يوم الاثنين جثتي فتاتين سعوديتين عُثر عليهما ملتصقتين معاً بشريط لاصق في نهر هدسون في مدينة نيويورك، ولم يحدد بعد سبب الوفاة، بحسب ما أعلنته صحف أميركية.

وأفاد تقرير الشرطة بأن الفتاتين تالا فارع (16 عاما) وروتانا فارع (22 عاما) أبلغ عن فقدانهما بمدينة فرجينيا بالولايات المتحدة، في تاريخ 24 أغسطس/آب، مشيرة إلى احتمال جرف التيار لهما من منطقة جسر واشنطن إلى الشاطئ في ريفرسليد بارك بنيويورك، حيث أبلغ أحد المواطنين عن وجودھما.

وقالت القنصلية السعودية في نيويورك في بيان لها نشر على موقع تويتر، تعقييباً على الحادث إنها تتابع باستمرار سير التحقيقات في وفاة المواطنتين السعوديتين.

وأوضحت القنصلية أنها تعمل مع السلطات المحلية في الولايات المتحدة ووزارة الخارجية الأميركية وسفارة السعودية في واشنطن، لمعرفة ملابسات وتفاصيل هذه القضية.

وأشارت القنصلية إلى أن تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد في هذه الحادثة، وأن التحقيقات لا تزال جارية.