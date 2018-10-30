سياسة
2 دقيقة قراءة
بلومبيرغ: ضغوط أميركية متزايدة على السعودية بشأن قطر واليمن
تزايدت الضغوط الأميركية على السعودية بعد قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، وأفاد مسؤولون لصحيفة بلومبيرغ الأميركية بأن إدارة ترمب تضغط على الرياض لتخفيف إجراءاتها ضد قطر، ومحاولة إيجاد حلول للحرب في اليمن.
بلومبيرغ: ضغوط أميركية متزايدة على السعودية بشأن قطر واليمن
الرئيس الأميركي دونالد ترمب / AP
30 أكتوبر 2018

قالت صحيفة بلومبيرغ الأميركية، إنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تمارس ضغوطاً على السعودية، لتخفيف إجراءاتها ضد قطر وإيجاد حلول في اليمن.

ونقلت بلومبيرغ، الثلاثاء، عن ثلاثة مسؤولين أميركيين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً متزايدة على الرياض لتخفيف إجراءاتها السياسية والاقتصادية على قطر.

وأضافت ذات المصادر، أن إدارة ترمب تمارس أيضاً ضغوطاً على السعودية، من أجل دفعها للإقدام على خطوات من شأنها إيجاد حلول للحرب الدائرة في اليمن.

وأكد المسؤولون الثلاثة أن الضغوط الأميركية على الرياض ازدادت عقب قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد قال في تصريحات مفاجئة، الأسبوع الماضي، إن "اقتصاد قطر قوي، وسيكون مختلفاً ومتطوراً بعد خمس سنوات".

وتعد تصريحات ولي العهد السعودي بشأن قطر، سابقة، منذ إعلان المملكة إلى جانب الإمارات والبحرين ومصر، مقاطعة الدوحة في يونيو/ حزيران 2017.

وبعد صمت دام 18 يوماً، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعودياً للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداها عن أن "فريقا من 15 سعودياً، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us