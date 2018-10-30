ذكر تقرير الكوكب الحي الصادر من الصندوق العالمي للطبيعة لعام 2018 أن النشاط الإنساني تسبب في انخفاض حجم تجمعات الحيوانات البرية بنسبة 60% خلال 44 عاماً بين عامي 1970 و 2014.

وأوضح التقرير أن الأرض فقدت ما يُقدّر بـ 50% من الشعاب المرجانية في المياه الضحلة خلال الثلاثين عاماً الأخيرة، محذراً من أن البشرية تدفع كوكب الأرض إلى حافة الهاوية بهذه الممارسات.

ويوثق تقرير الصندوق، الذي يعمل في 100 دولة حول العالم، صورة واقعية عن التأثير البشري السلبي على الحياة البرية بوجه عام. ويشير إلى أن الطبيعة تقدم خدمات تقدر مادياً بقيمة 125 تريليون دولار سنوياً كما تضمن توفير هواء نقي ومياه نظيفة.

كما يشير التقرير إلى إمكانية وصول تقلُّص الحياة البرية إلى الثلثين بحلول 2020، إذا استمر نفس الوضع القائم. ويقول رئيس الصندوق "كارتر روبرتس" إن الحياة البرية ضرورية لبقائنا، وحان الوقت لتحقيق التوازن بين استهلاكنا للموارد الطبيعة وحماية الكوكب".

ويوصي التقرير بضرورة تعاون الحكومات والجمعيات لحماية الحياة البرية ومكافحة تغير المناخ والتوصل إلى اتفاقية عالمية لإنقاذ البيئة.