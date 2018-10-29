قالت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الاثنين، إن "السلطات السعودية مسؤولة عن قتله وإنه يجب على المملكة إعلان تفاصيل أكثر حتى يمكن محاكمة المسؤولين عن ذلك".

وطالبت جنكيز بتقديم كل المسؤولين عن تنفيذ وإصدار الأمر بقتله داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية إلى العدالة ومعاقبتهم.

ونقلت وكالة رويترز عن جنكيز قولها، إنّ "اغتيال خاشقجي حدث داخل القنصلية السعودية، وبالتالي فإن السلطات السعودية تعرف ما حدث على الأرجح".

وأشارت خطيبة الصحفي السعودي إلى أنّها لا تعرف من المسؤول النهائي عن قتله، وقالت إن "الأسرة المالكة في السعودية لم تتصل بها".

يذكر أن خديجة جنكيز خطيبة الصحفي جمال خاشقجي كانت قد رافقته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر تشرين أول، وهي أوّل من كشف عن اختفائه داخلها.