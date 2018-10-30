قرر المجلس المركزي الفلسطيني، يوم الاثنين، إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع إسرائيل.

واتخذ المجلس قراراً بتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في البيان الذي أصدره المجلس عقب اختتام دورته الثلاثين في مدينة رام الله، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال المجلس في بيانه الختامي، إن تلك القرارات جاءت "نظراً إلى استمرار تنكُّر إسرائيل للاتفاقات الموقعة، وما ترتب عليها من التزامات، وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة".

كما قرر وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي، حسب البيان. وخوّل المجلس المركزي، الرئيس الفلسطيني، واللجنة التنفيذية لمتابعة وضمان تنفيذ ذلك.

وفي إطار حديثه عن العلاقات الفلسطينية الداخلية، حمّل بيان "المركزي" حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها، والتي كان آخرها الاتفاق الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية في 22 ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي.

وأشار إلى التزامه بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام، تحت الرعاية المصرية.

وجدد المجلس "رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءاً من صفقة القرن".

وأعاد المجلس المركزي التأكيد، على أن التهدئة مع إسرائيل، مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014، وليس عملاً فصائلياً، وفقًا للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وانطلقت اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم الأحد، في رام الله، وسط الضفة الغربية، في ظل مقاطعة فصائل رئيسة، هي: "حركتا حماس والجهاد الإسلامي، والجبهتان الديمقراطية والشعبية، وحزب المبادرة الوطنية".