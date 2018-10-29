قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، الاثنين، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس الخيارات المتاحة للرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

وأكدت ساندرز في مؤتمر صحفي، أن الرئيس الأميركي التقى الأسبوع الماضي مع مديرة المخابرات المركزية، مشيرة إلى أن "الإعلان عن القرارت سيتم في وقت لاحق".

وكان ترمب قد اجتمع الأسبوع الماضي مع مديرة وكالة الاستخبارات الأميركية جينا هاسبل بعد عودتها من تركيا على خلفية قضية مقتل خاشقجي.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في وقت سابق أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (جينا هاسبل، قد استمعت لتسجيلات صوتية خاصة بواقعة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال زيارتها لتركيا.