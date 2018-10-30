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المجلس المركزي الفلسطيني يعلق الاعتراف بإسرائيل.وإسطنبول تفتتح أكبر مطار في العالم بالتزامن مع تأسيس الجمهورية التركية. وخطيبة خاشقجي تطالب بتقديم المتهمين بجريمة القتل للعدالة.

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افتتاح أكبر مطارات العالم في إسطنبول

المركزي الفلسطيني يعلق الاعتراف بإسرائيل ويوقف التنسيق الأمني

قرر المجلس المركزي الفلسطيني، يوم الاثنين، إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع إسرائيل. [TRT عربي/الآن]

واتخذ المجلس قراراً بتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. [وكالة الأناضول]

وقال المجلس في بيانه الختامي عقب دورته الثلاثين في مدينة رام الله، إن تلك القرارات جاءت "نظراً لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة، وما ترتب عليها من التزامات، وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة".[TRT عربي/الآن]

كما قرر وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي، حسب البيان. وخوّل المجلس المركزي، الرئيس الفلسطيني، واللجنة التنفيذية لمتابعة وضمان تنفيذ ذلك. [وكالة الأناضول]

مطار اسطنبول

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطار إسطنبول الجديد وسط حضور شخصيات دولية بارزة. واعتبر أردوغان أن حركة الرحلات الدولية ستتغير بعد افتتاح المطار مؤكدً على أنه سيكون مركز النقل الأكثر أهمية في العالم. [TRT عربي/الآن]

أشار الرئيس التركي إلى أن إغلاق مطار أتاتورك أمام الرحلات الجوية سيتم مع بدء تشغيل مطار إسطنبول بالكامل، مضيفاً أن "بعض أجزائه سيتم تحويلها إلى حديقة عامة". [TRT عربي/الآن]

تنطلق أول رحلة من مطار إسطنبول في31 من أكتوبر/ تشرين الأول إلى أنقرة، فيما ستنطلق أول رحلة خارجية إلى جمهورية قبرص الشمالية التركية يوم 1 نوفمبر/ تشرين الثاني. [TRT عربي/الآن]

يضم الطراز المعماري للمطار المخزون الثقافي لمدينة إسطنبول، كما حصد العديد من الجوائز الدولية قبل اففتاحه، ويجري تشييده على مساحة 76.5 مليون متر مربع، وستبلغ طاقته الاستيعابية عند الانتهاء من كافة مراحله 200 مليون مسافر سنوياً. [وكالة الأناضول]

قال رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم، في كلمة له خلال مراسم افتتاح المطار الجديد، إنه مع افتتاح هذا المطار تحقق هدف آخر من أهداف مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك على طريق تجاوز مستوى الحضارات المعاصرة. [وكالة الأناضول]

تتم عملية إنشاء المطار على أربع مراحل، على أن تكتمل كافة المراحل عام 2023. [وكالة الأناضول]

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إعلاناً على صفحة كاملة، حول افتتاح "مطار إسطنبول" الذي سيكون الأكبر في العالم عند اتمام كافة مراحله.وتضمن الإعلان صورة ملتقطة من الجو للمطار وبرج المراقبة المصمم على شكل زهرة توليب. [وكالة الأناضول]

خطيبة خاشقجي تحمل السعودية مسؤولية قتله

قالت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الاثنين، إن "السلطات السعودية مسؤولة عن قتله وإنه يجب على المملكة إعلان تفاصيل أكثر حتى يمكن محاكمة المسؤولين عن ذلك". [TRT عربي/الآن]

وطالبت جنكيز بتقديم كل المسؤولين عن تنفيذ وإصدار الأمر بقتله داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية إلى العدالة ومعاقبتهم. [TRT عربي/الآن]

ونقلت وكالة رويترز عن جنكيز قولها، إنّ "اغتيال خاشقجي حدث داخل القنصلية السعودية، وبالتالي فإن السلطات السعودية تعرف ما حدث على الأرجح". [الجزيرة]

وأشارت خطيبة الصحفي السعودي إلى أنّها لا تعرف من المسؤول النهائي عن قتله، وقالت إن "الأسرة المالكة في السعودية لم تتصل بها". [الجزيرة]