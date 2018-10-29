سياسة
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مسؤول إسرائيلي: قواتنا شنت هجمات في سوريا بعد إسقاط الطائرة الروسية
ذكر مسؤول إسرائيلي رفيع أن إسرائيل شنت هجمات جديدة في سوريا بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية الشهر الماضي. وتابع المسؤول بأن التنسيق العسكري مع الروس مستمر كما كان عليه في السابق.
مسؤول إسرائيلي: قواتنا شنت هجمات في سوريا بعد إسقاط الطائرة الروسية
غارات إسرائيلية على مواقع تابعة للنظام في سوريا (أرشيف) / Reuters
29 أكتوبر 2018

قال مسؤول إسرائيلي رفيع، الاثنين، إن إسرائيل شنت هجمات في سوريا بعد إسقاط طائرة استطلاع روسية بطريق الخطأ الشهر الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الإسرائيلي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن "القوات الإسرائيلية نفذت هجمات في سوريا، بما في ذلك بعد إسقاط الطائرة الروسية".

وقال المسؤول الإسرائيلي إن "التنسيق العسكري مع الروس مستمر كما كان عليه في السابق".

وأسقطت نيران سورية مضادة للطائرات الطائرة الروسية في 17 من سبتمبر أيلول، بعدما هاجمت طائرات إسرائيلية ما يشتبه بكونها شحنة أسلحة إيرانية إلى سوريا.

وسببت الحادثة خلافا بين إسرائيل وموسكو التي حملت إسرائيل المسؤولية عن الواقعة، وعلى إثرها سلمت روسيا النظام السوري منظومة الدفاع أس300 كردة فعل على هجمات تل أبيب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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