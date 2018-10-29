سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: مطار إسطنبول الجديد سيكون مركز النقل الأكثر أهمية في العالم
افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطار إسطنبول الجديد وسط حضور شخصيات دولية بارزة. واعتبر أردوغان أن حركة الرحلات الدولية ستتغير بعد افتتاح المطار مؤكدا على أنه سيكون مركز النقل الأكثر أهمية في العالم.
أردوغان: مطار إسطنبول الجديد سيكون مركز النقل الأكثر أهمية في العالم
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  / Reuters
29 أكتوبر 2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إنمطار إسطنبول الجديدسيكون مركز النقل الأكثر أهمية في العالم، مشيراُ في الوقت ذاته إلى أن تغييراً كبيراً سيطرأ على مسارات الرحلات الدولية بعد افتتاحه.

وخلال كلمته بمناسبة افتتاح مطار إسطنبول الجديد، أكد أردوغان على أن المجال الجوي الأوروبي سيشهد تغييراً كبيراً مع بداية العمل بالمطار الجديد.

وأشار الرئيس التركي إلى أن إغلاق مطار أتاتورك أمام الرحلات الجوية سيتم مع بدء تشغيل مطار إسطنبول بالكامل، مضيفا أن "بعض أجزائه سيتم تحويلها إلى حديقة عامة."

ووصف الرئيس التركي مدينة إسطنبول "بأنها أثمن ممتلكات تركيا التي لا تقدر بثمن" في إشارة منه إلى سبب إطلاق اسم إسطنبول على المطار.

وتنطلق أول رحلة من مطار إسطنبول في31 من أكتوبر/ تشرين الأول إلى أنقرة، فيما ستنطلق أول رحلة خارجية إلى جمهورية قبرص الشمالية التركية يوم 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويتزامن التدشين مع الذكرى الـ95 لتأسيس الجمهورية التركية، في 29 أكتوبر/ تشرين أول 1923، وتم بحضور زعماء وشخصيات دولية.

وبني المطار على مساحة 76.5 مليون متر مربع، وبلغت استثمارات المرحلة الأولى فيه 6 مليارات يورو، وينفذه تحالف شركات تركية كبرى تحت اسم IGA.

ومن المقرر أن تبلغ طاقة المطار الاستيعابية 200 مليون مسافر سنوياً بعد اكتمال كافة مراحله بحلول عام 2028، فيما تصل طاقة المطار الاستيعابية حاليا إلى 90 مليون مسافر سنوياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us