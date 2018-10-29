قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إنمطار إسطنبول الجديدسيكون مركز النقل الأكثر أهمية في العالم، مشيراُ في الوقت ذاته إلى أن تغييراً كبيراً سيطرأ على مسارات الرحلات الدولية بعد افتتاحه.

وخلال كلمته بمناسبة افتتاح مطار إسطنبول الجديد، أكد أردوغان على أن المجال الجوي الأوروبي سيشهد تغييراً كبيراً مع بداية العمل بالمطار الجديد.

وأشار الرئيس التركي إلى أن إغلاق مطار أتاتورك أمام الرحلات الجوية سيتم مع بدء تشغيل مطار إسطنبول بالكامل، مضيفا أن "بعض أجزائه سيتم تحويلها إلى حديقة عامة."

ووصف الرئيس التركي مدينة إسطنبول "بأنها أثمن ممتلكات تركيا التي لا تقدر بثمن" في إشارة منه إلى سبب إطلاق اسم إسطنبول على المطار.

وتنطلق أول رحلة من مطار إسطنبول في31 من أكتوبر/ تشرين الأول إلى أنقرة، فيما ستنطلق أول رحلة خارجية إلى جمهورية قبرص الشمالية التركية يوم 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويتزامن التدشين مع الذكرى الـ95 لتأسيس الجمهورية التركية، في 29 أكتوبر/ تشرين أول 1923، وتم بحضور زعماء وشخصيات دولية.

وبني المطار على مساحة 76.5 مليون متر مربع، وبلغت استثمارات المرحلة الأولى فيه 6 مليارات يورو، وينفذه تحالف شركات تركية كبرى تحت اسم IGA.

ومن المقرر أن تبلغ طاقة المطار الاستيعابية 200 مليون مسافر سنوياً بعد اكتمال كافة مراحله بحلول عام 2028، فيما تصل طاقة المطار الاستيعابية حاليا إلى 90 مليون مسافر سنوياً.