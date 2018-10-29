سياسة
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تشاوش أوغلو: المدعي العام السعودي اعترف بوجود تخطيط مسبق لقتل خاشقجي
بحث المدعي العام السعودي سعود المعجب مع النائب العام لإسطنبول عرفان فيدان قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقال وزير الخارجية إن "المدعي العام السعودي اعترف بأن قتل خاشقجي تم التخطيط له بشكل مسبق".
تشاوش أوغلو: المدعي العام السعودي اعترف بوجود تخطيط مسبق لقتل خاشقجي
المدعي العام السعودي في إسطنبول / AA
29 أكتوبر 2018

عقد المدعي العام السعودي سعود المعجب اجتماعاً، الإثنين، بالنائب العام لإسطنبول عرفان فيدان في القصر العدلي في إسطنبول لمناقشة قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قد صرح بأن المدعي العام السعودي اعترف بأن قتل خاشقجي تم التخطيط له بشكل مسبق، مضيفاً أنه ينبغي على السعودية أن تستكمل التحقيقات في مقتل خاشقجي في أقرب وقت ممكن.

وعلى صعيد لقاء المدعي العام السعودي بالنائب العام لإسطنبول، صرح مصدر في مكتب المدعي العام لشبكة الجزيرة بأن "المدعي العام السعودي لم يقدم إفادات 18 متهماً كما هو منتظر"، مشيراً إلى أن "اجتماعنا معه بشأن قضية خاشقجي لم يكن مُرضياً".

واستمر اللقاء المغلق بين الجانبين لمدة ساعة و15 دقيقة، غادر بعدها المعجب والفريق المرافق له مبنى القصر العدلي، حسب وكالة الأناضول.

ووصل المعجب في وقت سابق من يوم الاثنين، إلى مطار أتاتورك في مدينة إسطنبول، على متن طائرة خاصة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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