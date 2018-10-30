كثفت فرق الإنقاذ الإندونيسية يوم الثلاثاء جهودها للعثور على جثث ضحايا الطائرة الإندونيسية التي تحطمت الاثنين، قرب جزيرة جاوا الإندونيسية.

وقال مسؤولون في وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية، الاثنين، بأن جميع ركاب الطائرة الإندونيسية الـ189، لقوا حتفهم في الحادث.

وكانت الوكالة قد أعلنت عن سقوط وتحطم الطائرة التابعة لشركة الطيران المحلية ليون صباح الاثنين بعد دقائق من إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا بعد أن فقدت الاتصال بمسؤولي الملاحة الجوية.

وقالت شركة الطيران في بيان لها إن عمليات مسح موقع التحطم، أسفرت عن جمع بقايا بشرية من ضحايا الحادث في 24 كيس للجثث.

وكان فريق الإنقاذ قد بدأ في البحث عن جثث الضحايا التي من بينها 23 مسؤول حكومي في وزارة المالية الإندونيسية.

وعُثر على متعلقات للركاب وبطاقات الهوية وجوازات سفر وبطاقات مصرفية وهواتف محمولة وسترات نجاة على بعد 15 كيلومتراً من موقع التحطم وعلى عمق حوالي 35 متراً.

وينتشل فريق الإنقاذ حطام الطائرة لفحصه والعثور على الصندوقين الأسودين للوقوف على أسباب الحادث.

وذكرت شركة ليون أن الطائرة حديثة ودخلت الخدمة في أغسطس/ آب الماضي، وكانت مستوفية لشروط الطيران، إلا أن الرئيس التنفيذي للشركة قال إن الطائرة واجهت مشكلة فنية في رحلة سابقة من بالي إلى جاكرتا، ولكن جرى إصلاحها على النحو المطلوب ووفقاً للقواعد، وأضاف أن الشركة تستخدم 11 طائرة من نفس الطراز ولم تواجه أي مشكلة.

وبموت جميع ركاب الطائرة تعد هذه الحادثة أسوأ كارثة جوية تشهدها إندونيسيا بعد كارثة العام 1997، بحسب خبراء في مجال الطيران.