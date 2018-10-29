أصدرت محكمة إسرائيلية، يوم الإثنين، حكماً بالسجن لمدة عام، وغرامة مالية، بحق الأسير الفلسطيني، خضر عدنان.

وقال جواد بولص، مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي إن محكمة "سالم" الإسرائيلية، شمالي الضفة الغربية، أصدرت حكماً بالسجن الفعلي لمدة عام بحق "عدنان"، والسجن (مع وقف التنفيذ) لمدة 18 شهراً، وغرامة مالية قيمتها ألف شيقل (290 دولارا).

وأشار إلى أن الحكم يبدأ من تاريخ اعتقال "عدنان"، يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. و"عدنان" مضرب عن الطعام منذ 58 يوماً، وقرر يوم الأحد التوقف عن تناول الماء، احتجاجاً على استمرار اعتقاله.

من جنبها قالت رندة موسى زوجة الأسير خضر عدنان إن زوجها أنهى إضرابه بعد 58 يوماً. وأشارت إلى انتصار خضر عدنان على الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الإضراب لأهدافه.

وأوضحت موسى، في كلمة للصحفيين عقب القرار، أن زوجها في حالة صحية صعبة للغاية، لكن معنوياته عالية جداً، قائلة :"هذا نصر جديد على الاحتلال الإسرائيلي، الذي يظن الجميع أنه لا يمكن تحقيق النصر عليه".

وتتهم السلطات الإسرائيلية "عدنان"، بالانتماء لحركة الجهاد الإسلامي، وبممارسة نشاطات مساندة للمعتقلين الفلسطينيين.

وخاض عدنان منذ عام 2012 حتى العام الحالي، ثلاثة إضرابات عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري. وتعتقل السلطات الإسرائيلية أكثر من 6 آلاف فلسطيني في سجونها، منهم 52 سيدة، ونحو 200 طفل، وقرابة 430 معتقلاً إدارياً.