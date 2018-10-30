أعلنت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، يوم الأحد إلغائها لاتفاق خاص ببناء مجمع للبتروكيماويات في إيران وتبلغ قيمته 521 دولار.

وأشارت الشركة إلى أن قدرة إيران على تمويل المشروع الضخم ستتأثر بسبب العقوبات المرتقب سريانها بحلول الرابع من نوفمبر المقبل.

وقالت الشركة في تصريح لها إنه "جرى إلغاء العقد بسبب عدم اكتمال التمويل، الذي يعد متطلب أساسي لسريان العقد".

وكانت الشركة قد وقعت الاتفاق مع صندوق تابع لوزراة النفط الإيرانية في العام 2017 لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في جنوب إيران.

إلا أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018، دفع الكثير من الشركات العالمية للانسحاب من مشاريعها داخل إيران.