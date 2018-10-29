سياسة
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افتتاح المرحلة الأولى من مطار إسطنبول الأكبر في العالم
افتتحت المرحلة الأولى من مطار إسطنبول الجديد، بالتزامن مع ذكرى تأسيس الجمهورية التركية، والذي سيتسع لنحو 200 مليون مسافر سنويا بعد اكتمال كافة مراحله في 2028.
افتتاح المرحلة الأولى من مطار إسطنبول الأكبر في العالم
افتتاح المرحلة الأولى من مطار إسطنبول الأكبر في العالم / AA
29 أكتوبر 2018

افتتحت، الاثنين، المرحلة الأولى من مطار إسطنبول الدولي الجديد، الذي سيكون أكبر مطار في العالم بعد اكتمال كافة مراحلة في 2028.

وافتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المطار بمشاركة شخصيات دولية. وتزامن التدشين مع الذكرى الـ95 لتأسيس الجمهورية التركية، في 29 أكتوبر/ تشرين أول 1923.

المطار الجديد تم بناؤه على مساحة 76.5 مليون متر مربع، وبلغت استثمارات المرحلة الأولى فيه 6 مليارات يورو، وينفذه تحالف شركات تركية كبرى تحت اسم IGA.

مراحل متعددة

من المقرر أن يُفتتح المطار على أربع مراحل تكتمل بحلول عام 2028، تصل طاقة المطار الاستيعابية إلى 90 مليون مسافر سنوياً في المرحلة الأولى. وستبلغ 200 مليون مسافر سنوياً بعد اكتمال كافة مراحله، ليحظى بذلك بلقب أكبر مطار في العالم.

مرآب سيارات المطار الجديد يتسع لـ 70 ألف سيارة، كما تستهدف تركيا أن يساهم المطار بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025.

وتعتزم سلطات المطار، إتمام أعمال النقل من مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول إلى المطار الجديد، بحلول نهاية العام الجاري، لتتمكن بعدها ألفا طائرة من الإقلاع والهبوط يومياً.

وستتجه طائرات 250 شركة نقل جوي من مطار إسطنبول الجديد لنحو أكثر من 350 وجهة في أرجاء العالم.

تصميم عريق

يتبنى المطار تصميماً معمارياً مستوحىً من المخزون الثقافي العريق لإسطنبول، واستلهم المصممون شكل سقف المبنى الرئيس للمطار من تصاميم المعماري العثماني الشهير سنان آغا.

كما أن برج المراقبة مصمم على شكل زهرة التوليب، التي تشتهر بها الثقافة الإسلامية التركية، وحصد تصميم البرج جائزة "المركز الأوروبي للهندسة المعمارية والتصميم".

أنظمة حديثة

وفيما يخص منظومة تكنولوجيا المعلومات، تم تشكيل شركة مساهمة مختصة بالبنية التحتية وخدمات البرمجة الإلكترونية في المطار، يعمل فيها حوالي 780 مهندساً تركياً. ستعتمد هذه الشركة على أنظمة البرمجة والتكنولوجيا المحلية في كافة الأعمال التي ستقوم بها ضمن المطار.

ويضم المطار أحدث أنظمة الأمن والحماية، فضلاً عن رادارات أرضية لأول مرة، بحيث لا تكاد تخلو نقطة أو زاوية من كاميرات مراقبة تم تركيبها وفق أحدث الأنظمة العالمية.

ويبلغ عدد الكاميرات في كل من مبنى المطار ومرآب السيارات تسعة آلاف كاميرا مراقبة ذكية.

وتم تخصيص مركزين مختلفين لوجود قوات الأمن، لتأمين سهولة انتقالهم إلى موقع الحدث إن تطلّب الأمر ذلك.

من المرتقب إقلاع خمس رحلات جوية في اليوم الأول من افتتاح المرحلة الأولى، ستكون أولاها إلى العاصمة أنقرة، فيما ستكون أولى الوجهات الدولية إلى قبرص الشمالية التركية في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ولاحقاً إلى أذربيجان.

مصدر:AA
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