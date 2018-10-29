سياسة
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استشهاد 3 أطفال في غارة إسرائيلية على قطاع غزة
استشهد ثلاثة أطفال فلسطينيين  في غارة جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي علي السياج الحدودي في قطاع غزة. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته العسكرية استهدفت خلية مكونة من ثلاثة شبان فلسطينيين قرب السياج الأمني لقطاع غزة.
استشهاد 3 أطفال في غارة إسرائيلية على قطاع غزة
زملاء أحد الشهداء يضعون صورته على مقعده الدراسي في مدرسته في قطاع غزة / Reuters
29 أكتوبر 2018

أعلنت وزارة الصحة الفسلطينية في قطاع غزة، يوم الاثنين، عن استشهاد ثلاثة أطفال فلسطينيين جراء ضربة جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على حدود قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، إن اثنين من الشهداء عمرهما 13 عاماً والثالث عمره 14 عاماً.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته العسكرية استهدفت خلية مكونة من ثلاثة شبان فلسطينيين قرب السياج الأمني بين غزة وإسرائيل.

وزعم الجيش أن "الشبان كانوا يحاولون العبث في السياج الأمني، وكما يبدو فقد حاولوا زرع عبوة ناسفة بالقرب منه".

مصدر:Reuters
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