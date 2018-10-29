أعلنت وزارة الصحة الفسلطينية في قطاع غزة، يوم الاثنين، عن استشهاد ثلاثة أطفال فلسطينيين جراء ضربة جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على حدود قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، إن اثنين من الشهداء عمرهما 13 عاماً والثالث عمره 14 عاماً.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته العسكرية استهدفت خلية مكونة من ثلاثة شبان فلسطينيين قرب السياج الأمني بين غزة وإسرائيل.

وزعم الجيش أن "الشبان كانوا يحاولون العبث في السياج الأمني، وكما يبدو فقد حاولوا زرع عبوة ناسفة بالقرب منه".