سياسة
2 دقيقة قراءة
تحطم طائرة إندونيسية تقل 189 راكبا
أكدت السلطات الإندونيسية تحطم طائرة تابعة لشركة طيران "ليون" في رحلة محلية تحمل 189شخصا، وشوهدت قطع الحطام في البحر قبالة جزيرة جاوا، مع انتظار تفاصيل من شركة الطيران في مؤتمر صحفي سيُعقد في وقت لاحق من اليوم الاثنين.
تحطم طائرة إندونيسية تقل 189 راكبا
تحطم طائرة إندونيسية تابعة لشركة الطيران المحلي "ليون" / AP
29 أكتوبر 2018

تحطمت طائرة إندونيسية صباح اليوم الاثنين، تُقل على متنها 189 شخصاً، من بينهم طاقم الطائرة في البحر في رحلة داخلية بعد إقلاعها بدقائق.

وكانت الطائرة التابعة لشركة الطيران المحلية "ليون" أقلعت من العاصمة جاكرتا متجهة إلى مدينة بانكال بينانج قبالة جزيرة سومطرة ولكنها سقطت قبالة جزيرة جاوا الإندونيسية.

وقال "يوسف لطيف" المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا في رسالة نصية "تأكدنا أن الطائرة تحطمت" وأنها فقدت الاتصال بعد الإقلاع بـ 13 دقيقة في رحلة كان من المقرر أن تستغرق ساعة واحدة فقط، وأكد أن زورقاً شاهدها وهي تسقط.

وأضاف مسؤول بلجنة سلامة النقل الإندونيسية أنه لا يمكنه تأكيد سبب تحطم الطائرة حتى العثور على الصندوقين الأسودين.

وأكدت وزارة النقل أن 189 شخصاً كانوا على متن الطائرة وأن الرحلة رقم JT610 للطائرة التابعة لشركة الطيران ليون التي أقلعت من مطار سوكارنو-هاتا فقدت الاتصال مع مركز المراقبة الجوية في الساعة 6:33 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وقال مسؤول من وكالة الكوارث الإندونيسية على حسابة في "تويتر" إن حطام الطائرة عُثر عليه في البحر قبالة ساحل جزيرة جاوا.

وذكر بيان شركة طيران ليون أن الطائرة حديثة الصُنع من طراز بوينج 737Max 8 تعمل منذ 15 أغسطس عام 2018 وهي واحدة من أحدث طائرات شركة بوينج والأكثر مبيعاً. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنه لا يمكننا تقديم أي تعليق الآن فنحن نحاول جمع كل المعلومات والبيانات، وأضاف أن هناك مؤتمراً صحفياً سيُعقد في وقت لاحق اليوم الاثنين

وتعد شركة الطيران ليون من أحدث وأكبر شركات الطيران في إندونيسيا حيث تقوم بعشرات من الرحلات إلى وجهات دولية ومحلية.

مصدر:Reuters
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us