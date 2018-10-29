تحطمت طائرة إندونيسية صباح اليوم الاثنين، تُقل على متنها 189 شخصاً، من بينهم طاقم الطائرة في البحر في رحلة داخلية بعد إقلاعها بدقائق.

وكانت الطائرة التابعة لشركة الطيران المحلية "ليون" أقلعت من العاصمة جاكرتا متجهة إلى مدينة بانكال بينانج قبالة جزيرة سومطرة ولكنها سقطت قبالة جزيرة جاوا الإندونيسية.

وقال "يوسف لطيف" المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا في رسالة نصية "تأكدنا أن الطائرة تحطمت" وأنها فقدت الاتصال بعد الإقلاع بـ 13 دقيقة في رحلة كان من المقرر أن تستغرق ساعة واحدة فقط، وأكد أن زورقاً شاهدها وهي تسقط.

وأضاف مسؤول بلجنة سلامة النقل الإندونيسية أنه لا يمكنه تأكيد سبب تحطم الطائرة حتى العثور على الصندوقين الأسودين.

وأكدت وزارة النقل أن 189 شخصاً كانوا على متن الطائرة وأن الرحلة رقم JT610 للطائرة التابعة لشركة الطيران ليون التي أقلعت من مطار سوكارنو-هاتا فقدت الاتصال مع مركز المراقبة الجوية في الساعة 6:33 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وقال مسؤول من وكالة الكوارث الإندونيسية على حسابة في "تويتر" إن حطام الطائرة عُثر عليه في البحر قبالة ساحل جزيرة جاوا.

وذكر بيان شركة طيران ليون أن الطائرة حديثة الصُنع من طراز بوينج 737Max 8 تعمل منذ 15 أغسطس عام 2018 وهي واحدة من أحدث طائرات شركة بوينج والأكثر مبيعاً. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنه لا يمكننا تقديم أي تعليق الآن فنحن نحاول جمع كل المعلومات والبيانات، وأضاف أن هناك مؤتمراً صحفياً سيُعقد في وقت لاحق اليوم الاثنين

وتعد شركة الطيران ليون من أحدث وأكبر شركات الطيران في إندونيسيا حيث تقوم بعشرات من الرحلات إلى وجهات دولية ومحلية.