سياسة
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المدعي العام السعودي يصل إسطنبول للتحقيق في قضية خاشقجي
أعلنت وكالة الأناضول وصول المدعي العام السعودي إلى مدينة إسطنبول يوم الاثنين، ضمن التحقيقات في مقتل جمال خاشقجي. ومن المقرر أن يجري المدعي السعودي تحقيقا في مبنى القنصلية السعودية برفقة المدعي العام التركي في إسطنبول.
المدعي العام السعودي يصل إسطنبول للتحقيق في قضية خاشقجي
القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول / AP
29 أكتوبر 2018

وصل المدعي العام السعودي سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب، فجر يوم الإثنين، إلى إسطنبول في إطار التحقيقات حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي المعجب، مع المدعي العام التركي في إسطنبول عرفان فيدان، ويجريا تحقيقاً في مبنى القنصلية السعودية.

وبعد صمت دام 18 يوماً، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعودياً للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن "فريقا من 15 سعودياً، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تفيد بأن المشتبه بهم قتلوا خاشقجي "بنية مسبقة".

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كشف الثلاثاء الماضي، عن امتلاك أنقرة "أدلة قوية" على أن جريمة خاشقجي هي "عملية مدبر لها وليست صدفة".

وشدد أردوغان على أن إلقاء التهمة على عناصر أمنية، "لا يقنعنا نحن، ولا الرأي العام العالمي".

وتتواصل المطالبات التركية والدولية للسعودية بالكشف عن مكان جثة خاشقجي، والجهة التي أمرت بتنفيذ الجريمة.

مصدر:AA
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