أهم الأحداث:

فوز مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات بالبرازيل، ووزير الدفاع الأميركي التقى بوزير الخارجية السعودي في البحرين، وتنديد بمخطط إسرائيلي يهدف لفصل القدس الشرقية عن محيطها.

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فوز مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية في البرازيل

فاز "جايير بولسونارو" مرشح الحزب الليبرالي الاجتماعي في البرازيل بمنصب رئاسة البلاد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد. [TRT عربي/الآن]

وبحسب النتائج غير الرسمية، حصل بولسونارو على أصوات 56 في المئة من الناخبين، وتفوق على منافسه من حزب العمال اليساري فرناندو حداد الذي نال تأييد 44 في المئة. [الأناضول]

وسبق لبولسونارو البالغ من العمر 63 عاما، أن عمل ضابطاً احتياطيا في الجيش البرازيلي. [TRT عربي/الآن]

واستخدم بولسونارو خلال حملته الانتخابية لهجة شديدة ضد الفساد ومكافحة الجرائم، الأمر الذي زاد من شعبيته، وساهم في حسمه غمار الانتخابات في الجولة الثانية. [BBC عربي]

ماتيس يلتقي بوزير الخارجية السعودي ويدعو لتحقيق شفاف بقضية خاشقجي

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، الأحد، إنه التقى بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير ودعا إلى تحقيق شفاف في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. [TRT عربي/الآن]

وتابع أنه كان هناك "توافق كامل مع وزير الخارجية (الجبير) دون تحفظات على الإطلاق، حيث قال إننا بحاجة لمعرفة ما حدث وكان متعاوناً جداً". [يورو نيوز/العربية]

ويوم السبت قال الجبير خلال قمة أمنية بالبحرين إن علاقات السعودية مع الولايات المتحدة "حديدية" وسط ما وصفه بأنه "هيستيريا إعلامية" إزاء مقتل خاشقجي. [سويس إنفو/ العربية]

جاء ذلك في كلمة للجبير مع نظيره البحريني، خالد بن أحمد على هامش مؤتمر حوار المنامة، حيث أكد على أن "محاكمة المتورطين بقضية خاشقجي ستتم في السعودية"، لافتاً إلى أن تركيا "دولة صديقة تجمعنا بها علاقات تجارية واستثمارية جيدة". [CNN العربية]

الخارجية الفلسطينية تندد بمخطط إسرائيلي يهدف لفصل القدس الشرقية عن محيطها

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الجديد في مستوطنة معاليه أدوميم يهدف إلى فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. [TRT عربي/الآن]

ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، بمخطط إسرائيلي لبناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنة "معالية أدوميم" شرقي القدس.[الأناضول]

وقالت الخارجية، في بيان صحفي إن "المشروع الاستيطاني يهدف لفصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ضمن المشروع الاستيطاني المعروف بالقدس الكبرى". وأضافت بأن هذا المشروع "يغلق الباب نهائيا أمام أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ويفشل أي جهود تبذل لإطلاق عملية سلام حقيقية". [بيان الخارجية الفلسطينية]