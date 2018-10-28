قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، الأحد، إنه التقى بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير ودعا إلى تحقيق شفاف في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأشار ماتيس إلى أنه التقى الجبير خلال مؤتمر صحفي في مملكة البحرين أمس السبت وبحثا جريمة قتل خاشقجي.

وأضاف قائلا لمجموعة من الصحفيين المرافقين في رحلته إلى براج "بحثنا الأمر. كما تعلمون تحدثنا عن نفس الشيء وهو الحاجة إلى تحقيق شفاف وشامل وكامل".

وتابع أنه كان هناك "توافق كامل مع وزير الخارجية السعودي دون تحفظات على الإطلاق، قال إننا بحاجة لمعرفة ما حدث وكان متعاونا جدا".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأميركي إن أحداثا مثل مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي تقوض الاستقرار في الشرق الأوسط، وإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إضافية ضد المسؤولين عنها.

وأضاف في تصريحات أدلى فيها خلال زيارته للمشاركة في مؤتمر في البحرين أن "مقتل جمال خاشقجي في منشأة دبلوماسية لا بد وأن يثير قلقنا جميعا بقوة".