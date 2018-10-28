سياسة
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سيناتور أميركي يسعى لإجراء تصويت لوقف بيع السلاح للسعودية
أكد السينتاور راند بول عزمه إجراء تصويت بمجلس الشيوخ لوقف بيع السلاح للسعودية على خلفية مقتل جمال خاشقجي، وقال إن الشعب الأميركي لم يعد قادرا على التغاضي عن السلوك السيء للرياض.
سيناتور أميركي يسعى لإجراء تصويت لوقف بيع السلاح للسعودية
السيناتور الجمهوري الأميركي راند بول  / AP
28 أكتوبر 2018

قال السيناتور الجمهوري الأميركي، راند بول، الأحد، إنه عازم على إجراء تصويت في مجلس الشيوخ لوقف بيع السلاح للسعودية، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وأضاف في تصريحات أدلى بها أمام حشد جماهيري، لدعم مرشح جمهوري لعضوية مجلس الشيوخ، بولاية مونتانا أن "الشعب الأميركي لم يعد قادراً على التغاضي عن السلوك السيء للسعودية"، وفق صحيفة "ذا هيل" المحلية.

ولفت إلى أنه يدفع لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ لوقف صفقة سلاح بقيمة 110 مليارات دولار للسعودية، مشيراً إلى أن فرض عقوبات على المتورطين الـ15 في مقتل خاشقجي لا يكفي.

وقال راند بول للصحيفة الأميركية، خلال التجمع إن "وقف مبيعات الأسلحة سيوقظهم"، مضيفاً أن "قوتهم الجوية لن تستطيع التحليق في ظرف شهرين أو ثلاثة أشهر إذا لم يكن لديهم قطع غيار للطائرات".

واعتبر باول أن العقوبات ينبغي أن لا تقتصر على الـ15 المتهمين بالتورط في قتل خاشقجي.

وقال "أعتقد أن تلك العقوبات هي نوع من التظاهر بفعل شيء. إذا ما عاقبت الـ15 مجرمًا الذين أرسلوا من قبل ولي العهد، فإنك بذلك تعاقب 15، وببساطة سيكون لديهم 15 مجرمًا غيرهم".

والأربعاء الماضي، قدّم نواب من الحزبين الجهوري والديمقراطي مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي، يدعو إلى وقف معظم مبيعات الأسلحة للسعودية، على خلفية مقتل خاشقجي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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