سياسة
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العاهل السعودي وولي العهد يهنئان أردوغان بعيد تأسيس الجمهورية
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية أن الملك وولي العهد قدما التهاني للرئيس التركي بمناسبة الذكرى الـ95 لتأسيس الجمهورية التركية.
العاهل السعودي وولي العهد يهنئان أردوغان بعيد تأسيس الجمهورية
الرئيس التركي والعاهل السعودي ( أرشيف)  / AA
28 أكتوبر 2018

هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، محمد بن سلمان، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالعيد الـ 95 لتأسيس الجمهورية، المصادف يوم غدٍ الاثنين.

جاء ذلك بحسب ما جاء في برقيتي تهنئة بعث بهما العاهل السعودي وولي العهد، للرئيس التركي، اليوم الأحد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة السعودية، وكذلك ولي العهد عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس التركي، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية"، في 29 أكتوبر/ تشرين أول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك، عام 1923.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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