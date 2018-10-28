سياسة
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استمرارا لمسلسل الاغتيالات.. مصرع مسؤول أمني يمني على يد مجهولين في عدن
قام مسلحون مجهولون بإطلاق النار، على العقيد فضل صائل مدير إدارة مكافحة المخدرات التابعة لأمن محافظة عدن، أثناء تواجده في حي الممدارة، ما أدى إلى وفاته على الفور.
استمرارا لمسلسل الاغتيالات.. مصرع مسؤول أمني يمني على يد مجهولين في عدن
وضع أمني مضطرب في عدن / AFP
28 أكتوبر 2018

اغتال مسلحون مجهولون، الأحد، مسؤولاً أمنياً برتبة عقيد، في محافظة عدن (جنوب اليمن)، التي تتخذها السلطات اليمنية كعاصمة مؤقتة، وذلك بحسب مسؤول أمني يمني في تصريح هاتفي لوكالة الأناضول.

وقال المسؤول الذي فضل عدم التصريح باسمه، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار، على العقيد فضل صائل، أثناء تواجده في حي الممدارة في مدينة عدن، ما أدى إلى وفاته على الفور، وأضاف أن صائل يعمل مديراً لإدارة مكافحة المخدرات التابعة لأمن محافظة عدن.

وأشار إلى أن التحقيقات ما تزال جارية، لمعرفة ملابسات عملية الاغتيال، فيما لم يتطرق المسؤول الأمني على الفور إلى تفاصيل إضافية، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاغتيال.

هذا ولم يصدر أي تعقيب رسمي حتى الآن من قبل السلطات اليمنية في عدن.

يذكر أن مدينة عدن تشهد عمليات تفجير واغتيال، تستهدف مقار أمنية وحكومية وخطباء وأئمة مساجد وضباطاً في الأمن والجيش والمقاومة الشعبية، منذ تمكن السلطات اليمنية من طرد الحوثيين منها، منتصف يوليو/ت موز 2015.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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