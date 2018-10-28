سياسة
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مهاجم كنيس بنسلفانيا الأميركية يواجه 29 تهمة قد تصل عقوبتها للإعدام
وجّهت السلطات الأميركية إلى المتهم في تنفيذ الجريمة 29 تهمة فيدرالية بينها 11 تهمة تتعلق بعرقلة ممارسة معتقدات دينية أدت إلى الموت و11 تهمة تتعلّق باستخدام سلاح ناري لارتكاب جريمة قتل.
مهاجم كنيس بنسلفانيا الأميركية يواجه 29 تهمة قد تصل عقوبتها للإعدام
استنفار أمني في منطقة الحادث / AFP
28 أكتوبر 2018

أعلنت السلطات الأميركية توجيه 29 تهمة فيدرالية إلى "روبرت باورز" الذيأطلق النار، السبت، داخل كنيس يهودي في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 6 آخرين.

وقال وزير العدل الأميركي جيف سيشنز إن وزارته ستوجه للمنفذ اتهاماً بارتكاب جريمة كراهية واتهامات أخرى. وأضاف سيشنز في بيان أن الاتهامات قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام،وتابع قائلاً "الكراهية والعنف على أساس الدين لا يمكن أن يكون لهما مكان في مجتمعنا".

وبحسب مكتب وزارة العدل الفيدرالية في مقاطعة غرب ولاية بنسلفانيا حيث تقع بيتسبرغ، فقد وجّهت السلطات إلى باورز (46 عاماً) 29 تهمة فيدرالية بينها 11 تهمة تتعلق بعرقلة ممارسة معتقدات دينية أدت إلى الموت و11 تهمة تتعلّق باستخدام سلاح ناري لارتكاب جريمة قتل.

من جهته أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن يتم اعتباراً من السبت ولغاية الأربعاء تنكيس الأعلام فوق المباني الرسمية والحكومية والعسكرية داخل الولايات المتحدة وخارجها حداداً على أرواح ضحايا هذا الهجوم.

وكان مسلح قد اقتحم المعبد اليهودي خلال أداء صلوات السبت وهو يصيح "لابد أن يموت جميع اليهود" وأطلق النار على المصلين، قبل إلقاء القبض عليه. وذكرت وسائل إعلام أميركية محلية أن "رجلاً أبيض البشرة بلحية ممتلئ الجسم" رهن الاعتقال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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